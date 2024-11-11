Fenerbahçe\'nin İlk Yapay Kalp Taraftarı

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SÜPER Lig'in 12'nci haftasında dün oynanan ve Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona eren Sivasspor karşılaşmasını, 18 yaşındaki sarı-lacivertli taraftar Emir Sözbir yapay kalple tribünden takip etti. Fenerbahçe Kulübü de genç taraftar Emir'in, Ülker Stadı'nda yapay kalple maç izleyen ilk taraftarı olduğunu paylaştı.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Kulübü, 7 ay önce kalp yetersizliği ile hastaneye yatan, ilaç tedavisine beklenilen yanıtı vermediği için genel sağlık durumu bozulan ve ameliyata alınan Emir, kalp nakli bekleyen yüzlerce vatandaştan sadece biri. Onu hayatta tutan en önemli unsur ise çok sevdiği Fenerbahçe'si. Öyle ki kötüleştiğinde ameliyat şartı, ne doğum gününü kutlamak ne de okula gitmek olmuş. Emir'in isteği, hızla iyileşip 20 Mayıs 2024'te oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yoğun bakımda seyretmekmiş. Ameliyatı başarılı geçen taraftar, Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı derbiyi yoğun bakımda izlemiş.

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Serap Aykut Aka ve Doç. Dr. Murat Sargın tarafından "yapay kalp" diye bilinen kalp destek cihazı takılan Emir, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada doktorlarıyla birlikte tribündeki yerini aldı.

"Yapay kalp" ile statta maç izleyen ilk taraftar olan Emir Sözbir, tribünde atılan her gole coşkuyla sevindi. Maçın ardından sarı-lacivertli oyuncularla da bir araya gelen Emir, oldukça mutluydu. Emir'in statta maç izlemesi hem kendisine hem de kalp nakli bekleyen vatandaşlara moral oldu."

EMİR SÖZBİR: ÖNCE KENDİNİZİ SONRA SEVDİKLERİNİZİ ORGAN BAĞIŞINA TEŞVİK EDİN VE ÇEVRENİZİ BİLİNÇLENDİRİN

Hastalıkla ilgili yaşadığı süreci anlatan ve herkesi organ bağışı yapmaya davet eden 18 yaşındaki Emir Sözbir, "7 ay önce bana kalp yetmezliği tanısı konuldu. Bu süreçte 4-5 ay boyunca hastanede kaldım. Kalp yetmezliğimin seviyesi ileri düzeyde olduğu için bana kalp yetmez cihazı takıldı. Bu çanta ile cihaza bağlandıktan sonra hayatımı hastanede değil de dışarıda da sürdürebiliyorum. Ben de bu yapay kalp sayesinde maça geldim. 4-0'lık güzel bir galibiyet aldık. Buradan organ bağışı ile ilgili de bir şeyler söylemek istiyorum. 7 ay öncesine kadar hastalığım yoktu. Spor yapan, futbol oynayan, sosyal biriydim ama bir haftada belirtiler oldu ve organ nakli bekleyen biri oldum. Hasta değilken insanlar bu konuyu fazla umursamıyor ama ihtiyaç duyduğunuzda organ nakli bir numaralı önceliğiniz oluyor. Önce kendinizi sonra sevdiklerinizi organ bağışına teşvik edin ve çevrenizi bilinçlendirin. Ayrıca bu anlamlı günde yani 10 Kasım'da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü de rahmetle anıyoruz" dedi.

MURAT SARGIN: BİR İLK YAŞANIYOR VE O DA FENERBAHÇE'YE KISMET OLDU

Emir'in tedavi sürecinde takip eden Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Nakli Mesul Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Sargın, "Tabii bir ilk yaşanıyor ve o da Fenerbahçe'ye kısmet oldu. 'Yapay kalp' diye biliniyor ama tam adıyla kalp destek cihazıdır ki çantasında gördüğünüz üzere onunla dolaşıyor. Mayıs ayında taktık hatta o dönem Fenerbahçe-Galatasaray maçı vardı. Ameliyattan sonra da onu seyretmek istiyordu ve seyretti. Hikayesini kendi de anlatmıştır. Yoğun bakımdaydı ve oradan çıkaramıyorduk. Ama şimdi gördüğünüz üzere maçta beraberiz. Derdimiz şu, Türkiye'de kalp bekleyen bin 500 hastamız var. Ama yılda sadece 40-50 tane nakil yapabiliyoruz. Dolayısıyla beyin ölümü gerçekleştikten sonra organ bağışını şiddetle tavsiye ediyoruz, istiyoruz çünkü ihtiyacımız var. Mesajımız bu ve Emir'in de isteği budur" ifadelerini kullandı.

AHMET DEMİR: HEM FENERBAHÇE'NİN ATTIĞI HER GOLDE HEM DE EMİR'İN SEVİNCİNE AYRICA MUTLU OLDUK

Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp-Damar Cerrahı Dr. Ahmet Demir ise "Hem Fenerbahçe'nin attığı her golde hem de Emir'in sevincine ayrıca mutlu olduk. Kalp yetmezliği olan hastalara bir umuttur, Emir'in durumu. Organ Bağış Haftası'nda Türkiye'den daha fazla bağış bekliyoruz hastalarımız için" diye konuştu.

ENGİN KÖSEM: EMİR KALP BEKLİYOR, DİĞER NAKİL BEKLEYEN HASTALARIMIZ İÇİN DE UMUT OLMALARINI İSTİYORUZ

Son olarak Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Nakil Koordinatörü Engin Kösem de organ bağışına dikkat çekerek şunları söyledi:

"Hocamızın da bahsettiği gibi Emir'in, mayıs ayında operasyonu gerçekleşti. O zaman da Fenerbahçe-Galatasaray maçımız vardı. Şartlarından biri de o maçı izlemekti. O imkanı da sağlayabildik ki maçı da kazanmıştık. Her yıl 3-9 Kasım Organ Bağış Haftası olarak kutlanıyor. Operasyondan sonra bir maça gelmeyi çok istiyorduk. O da böyle anlamlı bir güne denk geldi. Aynı şekilde Organ Bağış Haftası'na rastladı, güzel oldu. Buradan herkese organ bağışı yapmaya davet ediyoruz. Emir kalp bekliyor, diğer nakil bekleyen hastalarımız için de umut olmalarını istiyoruz."