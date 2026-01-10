Fenerbahçe\'nin Süper Kupa\'yı aldığını göre Arda hemen telefona sarıldı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı müzesine götürmesinin ardından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün eski oyuncularından Arda Güler de şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

PAYLAŞIM KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Arda Güler'in Fenerbahçe'yi tebrik eden paylaşımı, kısa sürede taraftarların yoğun ilgisini gördü. Sarı-lacivertli futbolseverler, milli yıldızın mesajına çok sayıda yorum ve beğeniyle karşılık verdi.

FENERBAHÇE CAMİASINDAN YOĞUN İLGİ

Arda'nın paylaşımı, Fenerbahçe camiasında "bağ kopmadı" yorumlarına neden olurken, taraftarlar milli futbolcunun takıma olan desteğini olumlu karşıladı.

İşte o paylaşım;