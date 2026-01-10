Fenerbahçe\'nin Süper Kupa\'yı aldığını göre Arda hemen telefona sarıldı

Fenerbahçe'nin Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı mağlup ederek kupayı müzesine götürmesinin ardından tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli kulübün eski oyuncularından Arda Güler de şampiyonluğun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Arda Güler'in Fenerbahçe'yi tebrik eden paylaşımı, kısa sürede taraftarların yoğun ilgisini gördü. Sarı-lacivertli futbolseverler, milli yıldızın mesajına çok sayıda yorum ve beğeniyle karşılık verdi.
Arda'nın paylaşımı, Fenerbahçe camiasında "bağ kopmadı" yorumlarına neden olurken, taraftarlar milli futbolcunun takıma olan desteğini olumlu karşıladı.
İşte o paylaşım;
