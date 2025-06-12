Fenerbahçe'nin Tazminat Davası Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Gönderildi - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin Tazminat Davası Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Gönderildi

Fenerbahçe\'nin Tazminat Davası Uyuşmazlık Mahkemesi\'ne Gönderildi
12.06.2025 15:52
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Fenerbahçe, şike kumpası nedeniyle 50 milyon Euro tazminat talep ettiği davada görevsizlik kararı alındı.

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nün, 3 Temmuz 2011'de şike kumpasında yaşadığı zararların giderilmesi için Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı'na açtığı 100 milyon TL'si manevi olmak üzere toplam 50 milyon Euro (2 milyar 286 milyon 353 bin TL) tazminat talep ettiği dava görüldü. Mahkeme, oy çokluğu ile görevsizlik kararı vererek dosyayı hangi mahkemenin inceleyeceğine karar verilmesi amacıyla uyuşmazlık mahkemesine gönderdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz 2011 tarihindeki şike kumpasında oluşan zararların giderilmesi için Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı'na dava açarak 100 milyon TL'si manevi olmak üzere toplam 50 milyon Euro(2 milyar 286 milyon 353 bin TL) tazminat talep etti. Dava dilekçesinde Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en köklü futbol kulüplerinden biri olduğuna ve hem ülkede hem de yurtdışında 25 milyondan fazla taraftarının olduğuna vurgu yapılarak, kulübün 100 yılı aşkın süredir Türk sporuna büyük hizmetler sunduğu aktarıldı. 3 Temmuz sürecinin de ayrıntılı olarak anlatıldığı dilekçede, İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığı tarafından 2011 yılının çeşitli tarihlerinde oynanan lig maçları bakımından Fenerbahçe ile bağlantılı kişilerce şike ya da teşvik primi faaliyetlerinde bulunulduğunun iddia edildiği belirtildi. Fenerbahçe'nin belirtilen dönemde büyük maddi ve manevi kayıplar yaşadığına vurgu yapılan dilekçede, "2 farklı dönemde hak kazanmasına rağmen Avrupa kupalarına katılamayarak telafisi imkansız ölçüde zararlara uğramıştır" denildi.

'MÜVEKKİL KULÜP ŞİKE DAVASI İLE YIPRATILIYOR'

Konuyla ilgili açılan dava bugün İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma salonunda davacı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatları ile davalı Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı'nın avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı savunmasında, "Müvekkil kulübün sözde şike davası ile yıpratıldığı, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinin beraat kararı ve şike kumpas davasında verilen mahkumiyet kararları ile sabittir. Kulübümüzün uğradığı zararın mahkemenizce verilecek tazminatla giderilmesini talep etmekteyiz. Mahkemenizin tensip kararı ile görev hususunda mahkemenizin görevli olduğuna karar verilmiştir. Aksi yönde verilecek bir karar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi içtihatları doğrultusunda hak ihlali oluşturacaktır. Bu nedenle yargılamaya devamla, davamızın kabulüne karar verilmesini talep etmekteyiz. Bilirkişi raporunda hukukçu bilirkişinin görevsizlik kararı verilmesi görüşleri Uyuşmazlık Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay içtihatlarına açıkça aykırıdır. Yargılamaya devamla tekemmül eden dosya hakkında karar verilmesini talep etmekteyiz. Mali bilirkişilerin zarar konusundaki tespitlerine de aynen katılıyoruz" dedi.

'DOSYA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE GÖNDERİLMESİNİ ARZ EDERİM'

Davalı Maliye Hazinesi'nin avukatı savunmasında, "Bilirkişi heyet raporuna karşı beyanlarımı tekrarlarım. Görevsizlik kararı verilerek dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmesini arz ederim" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın avukatı ise savunmasında, "Davanın reddini talep ediyoruz. Bilirkişi raporu tarafımıza tebliğ edilmedi. Bilirkişi raporunun tebliğ edilerek beyanda bulunmak üzere süre talep ediyoruz" dedi.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Avukatların savunmalarının ardından Cumhuriyet Savcısı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin tazminat talebinin, 'Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat' konusunda olmadığı ve tam yargı davasının konusunu teşkil etmesi gerektiği anlaşılmakla görevsizlik kararı verilmesi, görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesine gönderilmesini talep etti.

DOSYA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Savunmaları ve mütalaayı inceleyen mahkeme heyeti, oy çokluğu ile görevsizlik kararı vererek dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Mahkeme heyetinde karara katılmadığını belirten hakim ise mahkeme tutanağına düştüğü şerhte, Tensip tutanağında yer alan 18 Temmuz 2024 tarihli 4 numaralı ara kararda, Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 11 Nisan 2016 tarihli karar sayılı ilamı dikkate alınarak yargılamayı yürüten mahkemenin görevli olduğuna karar verildiğini belirtti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin Tazminat Davası Uyuşmazlık Mahkemesi'ne Gönderildi - Son Dakika

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