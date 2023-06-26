İsmi son günlerde Fenerbahçe ile anılan Ivan Perisic, Acun Ilıcalı, İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu ile aynı otelde tatil yaparken görüntülendi. Sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulunarak Hırvat futbolcunun takımlarına gelmesi yönünde yorumlar yaptılar.
Fenerbahçe ile adı anılan Ivan Perisic, yorucu sezonun ardından tatilini Türkiye'de yapıyor. 34 yaşındaki Hırvat futbolcu, tatilini Arda Turan, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci ve Acun Ilıcalı ile aynı otelde gerçekleştiriyor.
Yıldız futbolcu Perisic, bugün Acun Iıcalı, İrfan Can Kahveci, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte plaj voleybolu oynadı.FENERBAHÇE TARAFTARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Perisic ile Acun Ilıcalı'nın samimi anlarını gören sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde yorumlar yaptılar.
İşte o yorumlardan bazıları;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde - Son Dakika