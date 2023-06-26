Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde

26.06.2023 23:32

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Hırvat futbolcu Ivan Perisic, Acun Ilıcalı, İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu ile aynı otelde tatil yaparken görüntülendi. Perisic'in plaj voleybolu oynadığı anlar sosyal medyada paylaşılırken, Fenerbahçe taraftarları da yıldız futbolcunun takımlarına gelmesi yönünde çağrıda bulundular.

İsmi son günlerde Fenerbahçe ile anılan Ivan Perisic, Acun Ilıcalı, İrfan Can Kahveci ve Emre Belözoğlu ile aynı otelde tatil yaparken görüntülendi. Sarı-lacivertli taraftarlar ise sosyal medyadan Acun Ilıcalı'ya çağrıda bulunarak Hırvat futbolcunun takımlarına gelmesi yönünde yorumlar yaptılar.

ACUN ILICALI İLE AYNI OTELDELER

Fenerbahçe ile adı anılan Ivan Perisic, yorucu sezonun ardından tatilini Türkiye'de yapıyor. 34 yaşındaki Hırvat futbolcu, tatilini Arda Turan, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci ve Acun Ilıcalı ile aynı otelde gerçekleştiriyor.

BERABER VOLEYBOL OYNADILAR

Yıldız futbolcu Perisic, bugün Acun Iıcalı, İrfan Can Kahveci, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte plaj voleybolu oynadı.

FENERBAHÇE TARAFTARI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Perisic ile Acun Ilıcalı'nın samimi anlarını gören sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde yorumlar yaptılar.

İşte o yorumlardan bazıları;

YORUMLAR
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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Ivan Perisic, Acun Ilıcalı ile tatilde - Son Dakika
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