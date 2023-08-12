Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'a geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'a geldi

Son Güncelleme: 12.08.2023 16:15

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldız sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak. Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için Manchester United'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeme yapacak.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred'i taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Brezilyalı yıldız sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak.

"4-5 KERE TELEFON AÇTIRDILAR"

Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia edilen Fred'e havaalanında eşlik eden Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki yaptığı açıklamada, "Herkesin bilmesini istediğim bir şey var, algıların aksine, biz taraftarımıza her zaman doğruları söylüyoruz. Biz şu gün masadan kalktık diyorsak, aksini ispatlayacak delil ispat yoktur. Fred'i elden kaçıran bazı rakiplerimiz var. Yok 1 aydır ilgilenmiyoruz deseler de bizler şahidiz, kendi gözlerimizle, hem kulüp bazında 4-5 kere telefon açtırdılar. Kulüp işi olmayınca, çünkü orada tanıdıklar, dostlarımız var. Manchester United dik durunca, Fred'e başka kanaldan girip aklını çelmeye çalışıp bu işi bozmaya çalıştılar. Ancak, ben hepsini söylüyorum. Fenerbahçe masadaysa bu işleri çevirmek çok zordur. Bu sene hep beraber çok güleceğiz." dedi.

"BİZ İSTİYORSAK GİDER ALIRIZ"

Baki açıklamasının devamında, "Bütün camiamıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başkanımıza, verdiği güçten dolayı teşekkür ediyorum. Mario Branco ve Okan Özkan'a teşekkür ediyorum, 7/24 uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de. Nihayetinde Fenerbahçe camiası ve yönetimi, ortaya niyet koymak istedi. Bu refleks önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler, böyle isimlerdir. Kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. İhtiyacımız vardı. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız demiştik, öyle oldu." ifadelerini kullandı.

BONSERVİSİ 15 MİLYON EURO

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu için Manchester United'a bonuslarla birlikte 15 milyon euro ödeme yapacak.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Fred, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Fred, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Fred, İstanbul'da
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi Fred, İstanbul'da
YORUMLAR
500
Fenerbahçe taraftarından Fred'e olay karşılama! Canlı yayının sesini apar topar kıstılar Fenerbahçe taraftarından Fred'e olay karşılama! Canlı yayının sesini apar topar kıstılar Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'a geldi - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Aşk-ı Memnu Dizisinin Setinde Çekilen Fotoğraf Gündem Oldu
16:34 Set fotoğrafçısı paylaştı! Aşk-ı Memnu dizisinin hiç yayınlanmayan fotoğrafı ortaya çıktı
16:04 Eşi Yasemin Şefkatli'yi doğum gününde öpücüklere boğan İdo Tatlıses, aşkını haykırdı
16:03 Fenerbahçe taraftarından Fred'e olay karşılama! Canlı yayının sesini apar topar kıstılar
15:59 İdo Tatlıses, doğum gününde eşi Yasemin Şefkatli'yi öpücüklere boğdu
15:59 FBTV canlı yayınında apar topar ses kıstılar! F.Bahçe taraftarından Fred'e olay karşılama
16:01 Son Dakika: İstanbul Beşiktaş'ta tadilat yapılan bina çöktü: 1 kişi göçük altında
15:57 Son Dakika: Beşiktaş'ta restorasyon yapılan tarihi binada çökme: 1 kişi enkaz altında
15:37 Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar
15:32 Yeni transfer Fred'i İstanbul'a getiren Fenerbahçeli yönetici Baki'den olay sözler: 4-5 kere telefon açtırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2023 16:47:08. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred İstanbul'a geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement