Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum - Son Dakika
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Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum

04.09.2022 17:16
Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum

Fenerbahçe'nin yeni transferi Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul'da satın aldığı limonun fiyatına isyan etti. 3 limona 3 euro verdiğini belirten Merjam, "Bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum! 3x5=15 Brezilya Reali!" dedi.

Fransız ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye katılan Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, İstanbul'da 3 limona ödediği paraya isyan etti.

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, İstanbul'da 3 limon için ödediği paraya isyan etti: İnanamıyorum
Luan Peres-Gabriela Merjam

"BURANIN NE KADAR PAHALI OLDUĞUNA İNANAMIYORUM"

Sosyal medya hesabından aldığı limonların fiyatlarına isyan eden Gabriela Merjam, "3 limona 3 Euro ödedim, bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum! 3x5=15 Brezilya Reali!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, İstanbul'da 3 limon için ödediği paraya isyan etti: İnanamıyorum

"ÜLKE EKONOMİSİ HAKKINDA HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEDİM"

Gabriela Merjam daha sonra sosyal medyadan bir paylaşım daha yaparken, Türkiye'deki hayat pahalılığına değil sadece limonun fiyatına eleştiride bulunduğunu belirtti. Sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Merjam, "Bu limon pahalı dedim! Ülke değil! Ülke ekonomisi hakkında hiçbir şey söylemedim, söylediklerimi çarpıttılar." dedi.

Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, İstanbul'da 3 limon için ödediği paraya isyan etti: İnanamıyorum
Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, İstanbul'da 3 limon için ödediği paraya isyan etti: İnanamıyorum
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Fenerbahçe, Luan Peres, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum - Son Dakika


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