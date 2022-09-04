Fransız ekibi Marsilya'dan Fenerbahçe'ye katılan Luan Peres'in sevgilisi Gabriela Merjam, İstanbul'da 3 limona ödediği paraya isyan etti.
Sosyal medya hesabından aldığı limonların fiyatlarına isyan eden Gabriela Merjam, "3 limona 3 Euro ödedim, bu konu hakkında bir fikriniz var mı? Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum! 3x5=15 Brezilya Reali!" ifadelerini kullandı.
Gabriela Merjam daha sonra sosyal medyadan bir paylaşım daha yaparken, Türkiye'deki hayat pahalılığına değil sadece limonun fiyatına eleştiride bulunduğunu belirtti. Sözlerinin çarpıtıldığını ifade eden Merjam, "Bu limon pahalı dedim! Ülke değil! Ülke ekonomisi hakkında hiçbir şey söylemedim, söylediklerimi çarpıttılar." dedi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli yıldızın sevgilisi, satın aldığı 3 limon için verdiği paraya isyan etti: Buranın ne kadar pahalı olduğuna inanamıyorum - Son Dakika