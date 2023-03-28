Fenerbahçe'nin Zenit ile anlaşmasının ardından Gençlerbirliği'nin futbolcusundan hoş olmayan paylaşım

Fenerbahçe ile Rus devi Zenit arasında erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol branşlarını kapsayan bir anlaşma imzalandı. Bonservisi Gençlerbirliği'nde bulunan Oleksandr Belyaev, bu anlaşma sonrası skandal bir paylaşımda bulundu.
Gençlerbirliği'nin PFK Lviv'e kiraladığı Ukraynalı futbolcu Oleksandr Belyaev, sosyal medya hesabından kanlar içinde tasarlanmış bir Fenerbahçe logosu paylaştı.
23 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı büyük ses getirdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, yönetime çağrıda bulunarak Belyaev için resmi kanallardan tepki açıklaması yapılmasını istedi.
Fenerbahçe ile Zenit arasında erkek futbol, kadın futbol ve erkek basketbol takımlarını kapsayan 2 yıl geçerli olacak bir anlaşma imzalandı.
Anlaşmanın maddeleri şöyle:
Önemli bir partnerlik olarak gördüğümüz, kısa, orta ve uzun vadede daha kapsamlı şekilde gelişim göstereceğine ve olumlu yansımalar elde edeceğimize inandığımız bu adımın Kulübümüz için faydalı olmasını diliyoruz.
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