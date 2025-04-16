Fenerbahçe Opet, Kadınlar Basketbol Süper Ligi Finaline Galibiyetle Başladı

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Yarkın Keskin

FENERBAHÇE OPET: McBride 7, Meesseman 30, Sabally 16, Williams 6, Sevgi Uzun, Şerife Alperi Onar 6, Olcay Çakır Turgut 5, Tilbe Şenyürek 7

ÇİMSA ÇBK MERSİN: Howard 16, Carleton 10, Anderson, Pelin Bilgiç 13, McCowan 15, Johannes 12, Sinem Ataş 4

1'İNCİ PERİYOT: 21-20

DEVRE: 46-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 60-52

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında; bu sezonun Euroleague 3'üncüsü Fenerbahçe Opet ile Euroleague 2'ncisi ÇİMSA ÇBK Mersin İstanbul'da karşılaştı. Karşılaşmayı ev sahibi takım 77-70 kazandı.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk periyodu karşılıklı sayılarla 21-20 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle sona ererken 2'nci periyotta Messeman'ın etkili oyununa Sabally'nin sayıları da eklenince fark Fenerbahçe lehine açılmaya başladı ve ev sahibi ekip soyunma odasına 46-37 önde gitti.

3'üncü periyotta konuk ekibin özellikle Howard'la etkili olma çabalarına karşın Fenerbahçe etkili savunmayla farkın erimesine izin vermedi. Son periyotta etkili olarak farkı tek baskete kadar düşürmeyi başaran konuk ekibin çabaları sonuç vermedi ve Fenerbahçe Opet maçtan 77-70 galip ayrıldı.

Maçın en skorer ismi 30 sayıyla Fenerbahçe'den Emma Meesseman olurken, Nyara Sabally de 16 sayıyla takımının galibiyetine katkıda bulundu.

3 GALİBİYETE ULAŞAN TAKIM ŞAMPİYON OLACAK

Serinin 2'nci maçı 18 Nisan Cuma günü yine Fenerbahçe Metro Enerji Salonu'nda, üçüncü maç ise 20 Nisan Pazar günü Mersin'de Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.

5 maç üzerinden oynanacak final serisinde 3 galibiyete ulaşacak takım 2024-2025 sezonu şampiyonu olacak.

MIGUEL MENDEZ FENERBAHÇE'NİN BAŞINDA İLK MAÇINA ÇIKTI

2017-2019 ve 2023-25 yılları arasında Fenerbahçe Opet'i çalıştıran Başantrenör Valerie Garnier ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli kulüp dün Miguel Mendez ile anlaşma sağlandığını açıklamıştı.

Şu an İspanya Kadın Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yapan, 3 EuroLeague Women, 2 FIBA Kadınlar Süper Kupa Şampiyonluğu bulunan İspanyol antrenör Miguel Mendez, ÇİMSA ÇBK Mersin maçıyla Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıktı ve ilk galibiyetine imza attı.

FENERBAHÇE ERKEK BASKETBOL TAKIMINDAN DESTEK

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Nigel Hayes-Davis ve Dyshawn Pierre maçı tribünden izleyerek kadın takımına salonda destek verdi.