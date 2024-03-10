Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek - Son Dakika
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Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Pendikspor ile karşılaşıyor. Mücadelede golsüz eşitlik var.

10.03.2024 17:38  Güncelleme: 17:43
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile karşılaşıyor. Ülker Stadı'nda oynanan ve saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde üst üste çıktığı 3 maçı kazanan Fenerbahçe, son olarak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Belçika'nın Union Saint- Gilloise ekibini 3-0'lık skorla mağlup etmişti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın ekibi, şampiyonluk yarışı verdiği Galatasaray'ın galip geldiği haftada zirve yarışında yara almamayı amaçlıyor. Ligde oynadığı son 4 maçıkaybeden Pendikspor, Fenerbahçe deplasmanından 3 puan alarak ligde kalma yolunda nefes almak istiyor. Öte yandan 26 puanla ligin 19. sırasında bulunan İstanbul ekibi, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile ikinci maçına çıkacak.

KANARYA'DA 4 EKSİK

Fenerbahçe, Siltaş Yapı Pendikspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde 4 sarı kart görerek cezalı duruma düşen İsmail Yüksek'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Joshua King ve Çağlar Söyüncü zorlu müsabakada forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra Union Saint-Gilloise karşısında ağrıları nedeniyle kadroya alınmayan Leonardo Bonucci'nin durumuna maç saatinde teknik heyet karar verecek.

5 İSİM KART SINIRINDA

Sarı-lacivertli ekipte Trabzonspor maçı öncesinde 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Dusan Tadic, Sebastian Szymanski, Michy Batshuayi ve Cengiz Ünder, bu karşılaşmada oynamaları ve kart görmeleri durumunda Trabzonspor müsabakasını kaçıracak. Bu isimlerin yanı sıra kadroda bulunmayacak Rodrigo Becao da sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe; Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi, Krunic, Fred, Cengiz, Mert Hakan, Tadic, Dzeko.

Pendikspor; Erdem, Serkan, Murat Akça, Welinton, Sequeira, Ndiaye, Lusamba, Gökcan, Halil, Thiam, Umut Nayir.

CANLI ANLATIM

9' Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda savunma penaltı noktasında topu uzaklaştırdı.

8' Sağ kanatta topla buluşan Tadic son çizgiye inip ortasını açtı ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

6' Ceza sahası yayında topla buluşan Dzeko bekletmeden şutunu çekti fakat savunmaya çarpan top kornere çıktı.

5' Fenerbahçe kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

4' Cengiz'in kullandığı köşe vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

3' Bu sefer de Dzeko, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem yeniden serbest vuruş kararı verdi.

2' Mert Hakan kendi yarı sahasından topla çıkarken yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

1' Maç başladı..

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Canlı anlatım! Mücadelede tempo çok yüksek - Son Dakika

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