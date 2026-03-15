Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum
15.03.2026 12:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyada kendisine ve ailesine yönelik hakaret ile tehdit mesajları aldığını açıklayarak "Ben futbolcu değilim, sadece eşimin destekçisiyim ve saygısızlığı kabul etmem." dedi.

Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyada kendisine gönderilen hakaret ve tehdit mesajlarına tepki gösterdi. Moraes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadıklarını anlatarak özellikle ailesine yönelik sözlerin kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.

Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

"TÜRKÇE YAZMAMAM ELEŞTİRİLİYOR"

Lais Moraes, sosyal medya üzerinden Türkçe paylaşım yapmaması nedeniyle çok sayıda mesaj aldığını belirtti. Bu durumun kendisini üzdüğünü söyleyen Moraes, "Bana neden artık Türkçe yazmadığımı ve herkesin anlayabileceği şekilde paylaşım yapmam gerektiğini soran çok fazla mesaj alıyorum. Açıkçası bu beni biraz üzüyor." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

"HAKARET VE TEHDİT MESAJLARI ALDIM"

Sosyal medyada içerik üretmeyi sevdiğini söyleyen Moraes, paylaşımlarının ardından ağır mesajlarla karşılaştığını dile getirdi. Yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirten Moraes, "Videoları her zaman sevdiğim için çekiyorum. Ancak bununla birlikte çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü." dedi.

Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

"BEN FUTBOLCU DEĞİLİM"

Ailesinin hayatındaki en önemli şey olduğunu vurgulayan Moraes, eşine destek olmaktan başka bir rolü olmadığını belirtti. "Ben futbolcu değilim. Sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor." sözleriyle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum

"SAYGISIZLIĞI KABUL ETMEM"

Kendisine yönelik saygısız davranışlara sessiz kalmayacağını vurgulayan Moraes, takipçilerinden daha saygılı bir yaklaşım beklediğini söyledi. Paylaşımlarının tartışma konusu yapılmamasını isteyen Moraes, rahatsız olanların kendisini takip etmeyi bırakabileceğini ifade etti.

"TAKIMIN YÜKÜNÜ BEN TAŞIYAMAM"

Açıklamasının sonunda eşine destek olmaya devam edeceğini belirten Moraes, Fenerbahçe'nin geçmişteki başarısızlıklarının sorumluluğunun kendisine yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 12:30:30. #7.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.