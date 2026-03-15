Fenerbahçe'nin kalecisi Ederson'un eşi Lais Moraes, sosyal medyada kendisine gönderilen hakaret ve tehdit mesajlarına tepki gösterdi. Moraes, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda yaşadıklarını anlatarak özellikle ailesine yönelik sözlerin kendisini derinden üzdüğünü ifade etti.
Lais Moraes, sosyal medya üzerinden Türkçe paylaşım yapmaması nedeniyle çok sayıda mesaj aldığını belirtti. Bu durumun kendisini üzdüğünü söyleyen Moraes, "Bana neden artık Türkçe yazmadığımı ve herkesin anlayabileceği şekilde paylaşım yapmam gerektiğini soran çok fazla mesaj alıyorum. Açıkçası bu beni biraz üzüyor." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada içerik üretmeyi sevdiğini söyleyen Moraes, paylaşımlarının ardından ağır mesajlarla karşılaştığını dile getirdi. Yaşananların kendisini derinden etkilediğini belirten Moraes, "Videoları her zaman sevdiğim için çekiyorum. Ancak bununla birlikte çok fazla hakaret, saldırı ve hatta tehdit mesajı da aldım. Bu gerçekten çok üzücü." dedi.
Ailesinin hayatındaki en önemli şey olduğunu vurgulayan Moraes, eşine destek olmaktan başka bir rolü olmadığını belirtti. "Ben futbolcu değilim. Sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor." sözleriyle yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.
Kendisine yönelik saygısız davranışlara sessiz kalmayacağını vurgulayan Moraes, takipçilerinden daha saygılı bir yaklaşım beklediğini söyledi. Paylaşımlarının tartışma konusu yapılmamasını isteyen Moraes, rahatsız olanların kendisini takip etmeyi bırakabileceğini ifade etti.
Açıklamasının sonunda eşine destek olmaya devam edeceğini belirten Moraes, Fenerbahçe'nin geçmişteki başarısızlıklarının sorumluluğunun kendisine yüklenmemesi gerektiğini söyledi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe taraftarı işi gücü bırakıp bir kadının peşine düştü: Tehdit mesajları alıyorum - Son Dakika
