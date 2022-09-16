Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olduğu maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.
H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 mağlup etti.
UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal- PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.
İkinci hafta maçları sonuçları şöyle:
Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya): 5-1
Feyenoord (Hollanda)- Sturm Graz (Avusturya): 6-0
Sheriff (Moldova)- Manchester United (İngiltere): 0-2
Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Olympiakos (Yunanistan)- Freiburg (Almanya): 0-3
Karabağ (Azerbaycan)- Nantes (Fransa): 3-0
Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1
Monaco (Fransa)- Ferencvaros (Macaristan): 0-1
Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre): 2-1
Rennes (Fransa)-Fenerbahçe: 2-2
Dinamo Kiev (Ukrayna)- AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0
Real Betis (İspanya)- Ludogorets (Bulgaristan): 3-2
Union Saint- Gilloise (Belçika)- Malmö (İsveç): 3-2
Braga (Portekiz)- Union Berlin (Almanya): 1-0
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