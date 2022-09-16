UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal- PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.

Fenerbahçe ve Trabzonspor 'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Sırbistan, Spor, Son Dakika

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