UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı - Son Dakika
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı

16.09.2022 00:16
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda Fransız temsilcisi Rennes'e konuk olduğu maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

H Grubu'ndaki Trabzonspor ise sahasında Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 mağlup etti.

UEFA, A Grubu'nda oynanması planlanan Arsenal- PSV maçını, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından ilan edilen ulusal yas nedeniyle polis kaynaklarının kısıtlı olması ve planlama sorunlarından dolayı ertelemişti.

İkinci hafta maçları sonuçları şöyle:

Midtjylland (Danimarka)-Lazio (İtalya): 5-1

Feyenoord (Hollanda)- Sturm Graz (Avusturya): 6-0

Sheriff (Moldova)- Manchester United (İngiltere): 0-2

Real Sociedad (İspanya)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Olympiakos (Yunanistan)- Freiburg (Almanya): 0-3

Karabağ (Azerbaycan)- Nantes (Fransa): 3-0

Trabzonspor-Kızılyıldız (Sırbistan): 2-1

Monaco (Fransa)- Ferencvaros (Macaristan): 0-1

Bodo/Glimt (Norveç)-Zürih (İsviçre): 2-1

Rennes (Fransa)-Fenerbahçe: 2-2

Dinamo Kiev (Ukrayna)- AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1

Roma (İtalya)-HJK Helsinki (Finlandiya): 3-0

Real Betis (İspanya)- Ludogorets (Bulgaristan): 3-2

Union Saint- Gilloise (Belçika)- Malmö (İsveç): 3-2

Braga (Portekiz)- Union Berlin (Almanya): 1-0

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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 yendi. UEFA Avrupa Ligi H Grubu 2. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı 2-1 yendi. Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic: Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz Kızılyıldız Teknik Direktörü Milojevic: Monaco maçına göre daha iyi sonuç almak istiyoruz
Kaynak: AA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Sırbistan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları oynandı - Son Dakika

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