
Fenerbahçe'ye Konuk Olacak Feyenoord'un Teknik Direktörü Van Persie'den Açıklamalar

11.08.2025 22:25
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak Feyenoord'un teknik direktörü Robin van Persie, inandıkları oyunu oynayacaklarını belirtti. Kendini evinde hissettiğini ve skorun oyun planlarını değiştirmeyeceğini ifade eden Van Persie, Feyenoord'da çalıştığı için kazanmaları halinde sevineceğini, bunun Fenerbahçe'ye bir saygısızlık olmadığını vurguladı. Van Persie, tur şansını iki takım adına yüzde 50 olarak gördüğünü ve oyuncularının maça hazır olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak Feyenoord'un teknik direktörü Robin van Persie, inandıklarını oyunu oynayacaklarını söyledi. Karşılaşmanın oynanacağı Chobani Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Hollandalı teknik adam, Kadıköy'de tekrar olduğu için evinde gibi hissettiğini aktardı.

'EVİMDE HİSSEDİYORUM'

İlk maçtaki skorun oyun planlarını değiştirmeyeceğini dile getiren Van Persie, "Burada olmak çok güzel, evimde hissediyorum. 2015'te bu sandalyede oturuyordum. Çalışanlardan bile bazıları aynı, bu güzel hissettiriyor. Skor oyunumuzu değiştirmeyecek. İnandığımız oyunu devam ettireceğiz. Rakibe göre alanları değiştiriyoruz ama stratejimize göre inandığımızı devam ettirmeye çalışan bir takımız." ifadelerini kullandı.

'SEVİNECEĞİM'

Kazanmaları halinde sevineceğini ve bunun Fenerbahçe'ye bir saygısızlık olmadığını anlatan Van Persie, "Sevineceğim çünkü Feyenoord'da çalışıyorum. Bunun Fenerbahçe'ye saygı duymamamla alakası yok. Onlara saygı duyuyorum ama burada turu geçmek istiyoruz. Sevineceğim ama bu kulübe saygı duyuyorum." şeklinde görüş belirtti.

'SON YILLARDAKİ HİKAYELERİ BİLİYORUM'

Atmosfere ilişkin futbolcularıyla konuştuğunu ama kendilerinde de benzer bir durum olduğu için çok detaya girmeye gerek duymadığını vurgulayan genç teknik adam, Türkiye'de oynadığı dönemdeki hakem performanslarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi: "Kendi oynadığım döneme göre ben öyle hissetmedim ama son yıllardaki hikayeleri biliyorum. Hakemler kendi stiline göre düdük çalışıyorlar. Türkiye'de bu ülkelerden biri, farklı bir kültür çünkü. Böyle eleştiriler olabiliyor ama bana sorarsanız hakemler, oyuncular ve teknik heyet daha iyi bir kimya oluşturmalı. Buradaki amaç izleyenlere bir eğlence sunmak açıkçası. Herkesin elinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor. Biz de bazen Hollanda'da böyle tartışmaların içinde kalabiliyoruz ama herkes kendi içinde en iyisini yapıp bu kimyayı oluşturmaya çalışıyor. Türk futbolu içinde en iyisi benzer bir durumun yapılması."

'TUR ŞANSI YÜZDE 50'

Tur şansını iki takım adına aynı gördüğünü aktaran Van Persie, "Tur şansını yüzde 50 olarak görüyorum. Yarın iyi bir atmosfer olacak. Ama oyuncularıma da sorarsanız herkes kendi hayalini yaşıyor. Dolu statlarda böyle atmosferlerle maç oynamak. Benim de kişisel olarak hayal ettiğim bir şeydi farklı kültürlerde dolu stada karşı oynamak. Bunu pozitif görüyorum. Oyuncularım yarınki maça hazır ve kendi hayallerini yaşıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

'YAŞ DEĞİL KALİTE ÖNEMLİ'

Futbolda yaş ortalamasının çok önemli olmadığını belirten Hollandalı çalıştırıcı, "Futbolda yaş değil kalite önemli. Yaşın çok önemi yok. Biz geliştirmeyi seven bir kulübüz. Potansiyelli oyuncuları yetiştiriyoruz. Takımımızda genç ve yaşlı oyuncular var. 24 yaş ortalaması benim için güzel bir şey. Son 15 dakikalarda gol atmamız tesadüf mü bilmiyorum ama bizim fit bir takım olduğumuzu gösteriyor. Yarın da bunu sergilemeye çalışacağız." diye konuştu.

