Fenerbahçe Yeni Sezon Formasıyla Sahaya Çıktı

Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmaya yeni formasıyla çıktı.
Sarı-Lacivertliler'den bugün yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak" ifadeleri yer almıştı.
Fenerbahçe, Başakşehir karşısında Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Belçikalı forvet, yeni forma ile gol sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu.
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