Fenerbahçe Yeni Sezon Formasıyla Sahaya Çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçe Yeni Sezon Formasıyla Sahaya Çıktı

Fenerbahçe Yeni Sezon Formasıyla Sahaya Çıktı

11.06.2023 21:36

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Başakşehir karşısına yeni sezon forması ile çıktı. Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, yeni formayla gol sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu.

Fenerbahçe ile Başakşehir, İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Sarı-Lacivertliler bu karşılaşmaya yeni formasıyla çıktı.

"YENİ SEZON FORMAMIZLA ÇIKIYORUZ"

Sarı-Lacivertliler'den bugün yapılan açıklamada, "Futbol Takımımız bugün Ziraat Türkiye Kupası final maçında 2023-24 yeni sezon formalarımızla sahada yerini alacak" ifadeleri yer almıştı.

İLK GOL BATSHUAYI'DEN

Fenerbahçe, Başakşehir karşısında Michy Batshuayi'nin golüyle öne geçti. Belçikalı forvet, yeni forma ile gol sevinci yaşayan ilk futbolcu oldu.

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Başakşehir karşısında önde Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Finalinde Başakşehir karşısında önde

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SON DAKİKA: Fenerbahçe Yeni Sezon Formasıyla Sahaya Çıktı - Son Dakika
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