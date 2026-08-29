Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş

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Fenerbahçe, yeni transferi Kojo Peprah Oppong için Chobani Stadı'nda imza töreni düzenledi. Sarı-lacivertli formayı giymek için sabırsızlandığını söyleyen 22 yaşındaki stoper, transfer kararında Djiku ile yaptığı görüşmenin çok etkili olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Kojo Peprah Oppong için imza töreni düzenlendi. Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen törene Futbol Direktörü Oğuz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Sarı-lacivertli kulübe katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Oppong, daha önce Nice formasıyla Fenerbahçe'ye karşı oynadığını ve tribün atmosferini yakından bildiğini söyledi.

"DJIKU İLE KONUŞMAM ÇOK ETKİLİYDİ"

Fenerbahçe'ye transfer sürecini anlatan Oppong, teknik direktörle yaptığı görüşmenin yanı sıra Alexander Djiku ile konuşmasının da kararında etkili olduğunu belirtti. Oppong, "Bu sıcak karşılama için teşekkür ediyorum. Bu aileye gelmiş olmaktan çok mutluyum. Geldiğim ilk andan itibaren her şeyi hissedebiliyorum. Bu formayı giymek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş

Geçen sezon Nice formasıyla burada oynadığını hatırlatan genç savunmacı, "Atmosferi ve taraftarların tutkusunu biliyorum. Teknik direktörümüzle de çok güzel bir konuşma gerçekleştirdik. Bunlar beni buraya getirmeye ikna eden şeyler oldu. Djiku ile konuşmam da çok etkiliydi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş

SKRINIAR VE AKE'YE MEYDAN OKUDU

Takımdaki forma rekabetine de değinen Oppong, Milan Skriniar ve Nathan Ake gibi tecrübeli isimlerle aynı kadroda bulunmanın kendisi için önemli olduğunu söyledi.

22 yaşındaki stoper, "Skriniar ve Ake çok tecrübeli oyuncular. Onlardan öğrenebileceğim çok fazla şey var diye düşünüyorum. Onlarla forma rekabetine girmek harika olacak" diye konuştu.

Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş

OĞUZ ÇETİN'DEN AZİZ YILDIRIM VE ŞAMPİYONLAR LİGİ VURGUSU

Futbol Direktörü Oğuz Çetin ise Başkan Aziz Yıldırım'ın şampiyonluk hedefini hatırlatarak kadronun bu doğrultuda şekillendirildiğini ifade etti. Çetin, sezon öncesindeki hedeflerden birinin 18 yıllık aranın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmak olduğunu belirterek bu hedefin gerçekleştirilmesiyle önemli bir eşiğin aşıldığını söyledi.

Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş

Oppong'un transferine de değinen Çetin, genç futbolcuyu Nice'teki performansının ardından takip ettiklerini belirterek, "Aileye bir evlat daha kazandırdık. Ondan beklentilerimiz çok yüksek. O da bu beklentilere cevap verebilecek önemli bir oyuncumuz" dedi.

TRANSFERİN MALİYETİ 12 MİLYON EURO

L'Equipe'te yer alan habere göre Fenerbahçe, Kojo Peprah Oppong için Nice'e 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Fransız ekibinin ayrıca 22 yaşındaki stoperin sonraki satışından yüzde 10 pay alacağı belirtildi. Oppong'un Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı aktarıldı.

Alexander Djiku, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Kojo Peprah Oppong imzayı attı! Meğerse eski yıldızla telefonda görüşmüş - Son Dakika
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