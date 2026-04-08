Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
08.04.2026 19:47
Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
Galatasaray'la arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 1'e indiren Fenerbahçe, şampiyonluk moduna girdi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın Victor Osimhen'in yokluğunda daha da puan kaybedeceğini düşünüyor.

Süper Lig’de dev derbi sonrası kartlar yeniden dağıtılıyor. Beşiktaş’ı uzatma anlarında mağlup ederek kritik bir virajı kayıpsız dönen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü. Bu galibiyetle birlikte, maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 1’e indiren sarı-lacivertlilerde camia tamamen şampiyonluk moduna girdi.

GÖZLER GALATASARAY'IN KAYIPLARINDA 

Sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, Beşiktaş zaferinin ardından ligin geri kalanı için stratejilerini belirledi. Fenerbahçe cephesi, Galatasaray’ın en büyük kozu olan Victor Osimhen’in yokluğunda ciddi bir ritim kaybı yaşayarak puan kayıplarına devam edeceğini düşündüğü öğrenildi.

YÖNETİMDEN MADDİ MANEVİ DESTEK

Her maça final gözüyle bakan Fenerbahçe'de yönetim, bu süreçte takıma ve teknik heyete büyük destek veriyor. Yönetimin maddi ve manevi desteği oyuncuların şampiyonluk inancına olumlu katkı veriyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    sampiyonluk moduna yqvas girin beyler)) 24 4 Yanıtla
  • Diyego Can Diyego Can:
    Fenerbahçe şampiyon olursa döner 1 TL olur 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 21:32:02.
