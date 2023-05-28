Augsburg'un Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha, hayatını Edona Rudaku ile birleştirdi. Davette Rudaku güzelliğiyle göz kamaştırdı.
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattıktan sonra kiralandığı Augsburg'da harikalar yaratan Mergim Berisha, sevgilisi Edona Rudaku ile evlendi. Kilisede düzenlenen organizasyonda Rudaku güzelliğiyle büyüledi. Davetliler, Rudaku'nun gelinliğindeki cesur yırtmaçtan gözlerini alamadı.
Mergim Berisha bu sezon Augsburg formasıyla 24 maça çıktı. Alman santrfor bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.
Çiftin davetinden fotoğraflar:
Son Dakika › Spor › Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin cesur yırtmacından gözünü alamadı - Son Dakika