Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin cesur yırtmacından gözünü alamadı - Son Dakika
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Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin cesur yırtmacından gözünü alamadı

28.05.2023 15:23

Bonservisi Fenerbahçe'de olan ve Augsburg'da kiralık olarak forma giyen Mergim Berisha, sevgilisi Edona Rudaku ile evlendi. Kilisede düzenlenen organizasyonda davetliler, güzelliğiyle büyüleyen Rudaku'nun gelinliğindeki yırtmaçtan gözünü alamadı.

Augsburg'un Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha, hayatını Edona Rudaku ile birleştirdi. Davette Rudaku güzelliğiyle göz kamaştırdı.

RUDAKU GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yarattıktan sonra kiralandığı Augsburg'da harikalar yaratan Mergim Berisha, sevgilisi Edona Rudaku ile evlendi. Kilisede düzenlenen organizasyonda Rudaku güzelliğiyle büyüledi. Davetliler, Rudaku'nun gelinliğindeki cesur yırtmaçtan gözlerini alamadı.

BERISHA KÜLLERİNDEN DOĞDU

Mergim Berisha bu sezon Augsburg formasıyla 24 maça çıktı. Alman santrfor bu karşılaşmalarda 10 gol ve 4 asistlik performans gösterdi.

Çiftin davetinden fotoğraflar:

Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin yırtmacından gözünü alamadı
Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin yırtmacından gözünü alamadı
Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin yırtmacından gözünü alamadı
Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin yırtmacından gözünü alamadı
Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin yırtmacından gözünü alamadı
Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin yırtmacından gözünü alamadı
Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin yırtmacından gözünü alamadı
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Mergim Berisha, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin cesur yırtmacından gözünü alamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçeli futbolcu Berisha evlendi! Davetliler gelinin cesur yırtmacından gözünü alamadı - Son Dakika
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