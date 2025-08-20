Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma

Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
20.08.2025 20:37  Güncelleme: 21:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma
Haber Videosu

Fenerbahçeli eski futbolcu Cristian Baroni, Sarı-lacivertlilerin eski ve efsane başkanı olan Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti.

Bu akşam Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarları duygulandıran bir buluşma gerçekleşti.

BARONI, AZİZ YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Benfica ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Cristian Baroni, Benfica maçı için geldiği İstanbul'da eski başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelerek hasret giderdi.

Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma

STADYUMU GEZİP KUPAYI PAYLAŞTI

Brezilyalı oyuncu bir gün önce de Kadıköy'e giderek stadı gezdi. Baroni, 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Cristian Baroni, Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Fahri Sağgül:
    Kurt bir yediği yeri dokuz sefer yoklarmış acaba birşeyler kaldı'mı diye.??)))) 1 5 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    ak saclarına kurban olurum. daha birlikte yuruyecegimiz cok yol var baba. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 21:19:25. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.