Fenerbahçelileri duygulandıran buluşma

Bu akşam Benfica ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de taraftarları duygulandıran bir buluşma gerçekleşti.

BARONI, AZİZ YILDIRIM'I ZİYARET ETTİ

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu'nda Benfica ile oynayacağı maç için İstanbul'a gelen sarı-lacivertli takımın eski oyuncusu Cristian Baroni, Aziz Yıldırım'ı ofisinde ziyaret etti. Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Cristian Baroni, Benfica maçı için geldiği İstanbul'da eski başkan Aziz Yıldırım'la bir araya gelerek hasret giderdi.

STADYUMU GEZİP KUPAYI PAYLAŞTI

Brezilyalı oyuncu bir gün önce de Kadıköy'e giderek stadı gezdi. Baroni, 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını da sosyal medya hesabından paylaştı.