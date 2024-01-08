Liverpool\'un yıldızını da transfer etti

- Fernando Santos, İstanbul'a geldi

İSTANBUL - Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Fernando Santos, İstanbul'a geldi.

Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için önceki gün duyurduğu Fernando Santos, Lizbon'dan kalkan tarifeli uçakla akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı'na geldi. Genel Havacılık Terminali'nden çıkış yapan 69 yaşındaki teknik adam ve yardımcılarını kulüp yöneticileri karşıladı. Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, Portekizli teknik adama çiçek takdim etti. Santos ve ekibi, işlemlerinin ardından kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Fernando Santos için Başkan Hasan Arat'ın katılımıyla saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.