Fethiyespor, Muşspor\'u Ağırlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Gebzespor'u yenen Fethiyespor, yarın evinde Muşspor'u ağırlayacak. Fethiye İlçe Stadı'nda İsmet Yılmaz'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Haftaya 42 puanla 12'nci sırada giren Fethiyespor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar sezonun son iç saha maçını oynayacaklarını belirterek, "Taraftarımıza galibiyetle veda etmek istiyoruz" dedi.
