FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: Türkiye 24. Sıraya Geriledi - Son Dakika

FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: Türkiye 24. Sıraya Geriledi

FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: Türkiye 24. Sıraya Geriledi
Son Güncelleme: 15.09.2023 15:46

FIBA Dünya Kupası 2023'ün ardından açıklanan yeni dünya sıralamasında ABD liderliğe yükseldi. Türkiye ise 8 basamak gerileyerek 24. sıraya yerleşti. Almanya ise şampiyonluk sonrası ilk kez ilk üçe girerek 3. sıraya yükseldi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), FIBA Dünya Kupası 2023'ün tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı. Dünya Kupası'nı dördüncü sırada bitirerek Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan ve FIBA AmeriCup 2022'de bronz madalya kazanan ABD, 786.6 puanla liderliğe yükseldi. 537 puanla 16. sırada yer alan Türkiye ise 8 basamak gerileyerek 445.8 puanla 24.'lüğe yerleşti.

ALMANYA 8 SIRA BİRDEN YÜKSELDİ

2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası şampiyonu olan Almanya, FIBA dünya sıralamasında sekiz sıra birden yükselerek 759.7 puanla ilk kez sıralamada ilk üçe girdi. Dünya Kupası'nda üçüncü olan Kanada ise 745.5 puanla dokuz basamak sıçrayarak 6.'lığa yükseldi. Dünya Kupası'nda ikinci olan Sırbistan da 755.6 puanla 5.'liğe yerleşti. Sıralamada en büyük sıçrayışlardan birini ise 22 sıra yükselen Letonya yaptı. Dünya Kupası'nda 5. olan Letonya, 743.7 puanla 8. sıraya geldi. Ayrıca Gürcistan kendini 10 sıra yukarı atarak 465.9 puanla 23. sıraya yükselirken, Japonya 432.2 puanla 26. basamağa ve Lübnan da 16 sıralık sıçrayışla 423.3 puanla 28. basamağa çıktı.

TÜRKİYE 24. SIRAYA GERİLEDİ

Olimpiyat Avrupa Elemelerinde Hırvatistan'a kaybederek, 2024 biletini alamayan A Milli Basketbol Takımı, sıralamada 8 basamak geriledi. Ay-yıldızlılar, listenin 24. basamağında bulunuyor. 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası'nda fark edilen ülkelerden biri de turnuvaya ilk kez katılan Güney Sudan oldu. Etkinlikte ilk galibiyetini Çin karşısında aldıktan sonra Filipinler ve Angola'yı yenen Güney Sudan, sıralamada 32 basamaklık yükselişle 375.5 puanla 31. sıranın sahibi durumunda.

FIBA Erkekler Dünya Sıralamasında ilk 20 sıra şu şekilde:

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: Türkiye 24. Sıraya Geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: FIBA Dünya Sıralaması Açıklandı: Türkiye 24. Sıraya Geriledi - Son Dakika
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