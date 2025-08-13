Fırat: Süper Lig Hızlı ve Agresif Geçecek - Son Dakika
Fırat: Süper Lig Hızlı ve Agresif Geçecek

Fırat: Süper Lig Hızlı ve Agresif Geçecek
13.08.2025 16:23
Engin Fırat, Süper Lig'in ilk haftasını değerlendirerek yüksek tempolu bir sezon belirlendiğini vurguladı.

Teknik Direktör Engin Fırat, Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftasını, "Bu sezon yavaş başlayıp sonradan açılma dönemi yok. Takımlar direkt yüksek vitese çıkmış. Hızlı, agresif ve net bir lig izleyeceğiz gibi duruyor" sözleriyle değerlendirdi.

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Engin Fırat, 2025-2026 sezonunun ilk hafta maçlarını değerlendirdi. Bir dönem Moldova ve Kenya milli takımlarını da çalıştıran deneyimli çalıştırıcı, ilk hafta kimsenin temkinli olmadığını ve sezona mesaj vererek başladıklarını belirtti. Fırat, "İlk haftada gördüğüm şey şu; kimse 'açılış haftasıdır, biraz temkinli oynayalım' demiyor. Galatasaray'ın Gaziantep deplasmanındaki 3-0'ı, Göztepe'nin Rize'den aynı skorla dönmesi, Konyaspor'un Eyüp'ü 4-1 yenmesi Bunlar, sezona mesaj vererek başlayan takımların imzası" şeklinde konuştu.

"Net skorlar tesadüf değil"

Geçmişteki ilk haftalardan farklı bir ilk haftanın geride kaldığını söyleyen Engin Fırat, "Futbolda ilk haftalar genelde hataya açık olur ama bu sene farklı. Takımlar hazırlık döneminden iyi gelmiş, oyun planlarını daha net ortaya koymuş. Özellikle Konyaspor'un deplasmanda attığı dört gol, sadece hücum gücünü değil, mental olarak da hazır olduklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"(Yabancı VAR olmaması) Tartışmalar biter mi bilmem ama en azından kontrol tek elde"

Yabancı VAR olmamasının ve ligde takım sayısının 18'e düşmesinin nasıl yansıdığına değinen Fırat, "VAR'da artık yabancı gözlemci yok. Tamamen yerli hakemlerle yola devam edilecek. Bu, kararların sorumluluğunu daha net hale getirir. Tartışmalar biter mi bilmem ama en azından kontrol tek elde. 18 takıma dönülmesi fikstürü biraz rahatlattı. Daha az maç, daha fazla hazırlık ve analiz zamanı demek. Bu da oyunun kalitesini yukarı çeker" diye konuştu.

" Kocaeli, bu ligde fark oluşturabilecek atmosferlerden biri"

Kocaelispor'un 16 yıl sonra Süper Lig'e gelmesini de değerlendiren Fırat, "16 yıl sonra Kocaelispor'un Süper Lig'de olması, futbolun romantik tarafı. Taraftar kültürü güçlü, stadı dolu, bu ligde fark oluşturabilecek atmosferlerden biri" açıklamasında bulundu.

"Yaka kamerası çok önemli bir adım"

Ligde uygulanacak yaka kamerasının da önemli bir adım olduğunu dile getiren Engin Fırat, "Gaziantep Galatasaray maçında hakemler yaka kamerası ile sahaya çıktı. Bu çok önemli bir adım. Hakemin gördüğünü, hissettiğini daha net anlamamızı sağlar. Oyuna şeffaflık getirir, belki bazı tartışmaları azaltır" sözlerini kaydetti.

"Gerçek güç dengelerini 2-3 hafta sonra göreceğiz"

Avrupa kupalarında mücadele eden takımların maçlarının ertelenmesinin tabloyu yanıltıcı hale getirdiğini ifade eden tecrübeli teknik adam, " Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir'in maçları Avrupa mesaisi yüzünden ertelendi. Bu da tabloyu biraz yanıltıcı yapıyor. 2-3 hafta sonra gerçek güç dengelerini daha net göreceğiz" şeklinde konuştu.

Son olarak ilk haftanın genel değerlendirmesini yapan Engin Fırat, "İlk hafta bana şunu hissettirdi; bu sezon yavaş başlayıp sonradan açılma dönemi yok. Takımlar direkt yüksek vitese çıkmış. Hızlı, agresif ve net bir lig izleyeceğiz gibi duruyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15:42
