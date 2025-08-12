ŞAMPİYONLAR LİGİ 3'ÜNCÜ TUR ÖN ELEME RÖVANŞ MAÇI
20.00 Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek.
BAŞAKŞEHİR - VİKİNG MAÇINA DOĞRU
18.30 Viking Teknik Direktörü Bjarte Lunde Aarsheim ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.
19.00 Norveç ekibi, maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
19.00 Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.
19.30 Turuncu-lacivertliler, maçın son çalışmasını gerçekleştirecek.
GALATASARAY
18.30 Sarı-kırmızılı takım, yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ
10.00 Siyah-beyazlılar, St. Patricks maçının hazırlıklarına devam edecek.
BASKETBOL
FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan- Tiflis'te son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye bu turda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.
17.30 Türkiye - Finlandiya
VOLEYBOL
- U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'na Endonezya'da devam edildi. Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Milliler bu sonuçla son 16'ya kaldı.
Son Dakika › Spor › Futbol Günü: Fenerbahçe Rövanşta Feyenoord'u Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?