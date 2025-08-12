Futbol Günü: Fenerbahçe Rövanşta Feyenoord'u Ağırlıyor - Son Dakika
Futbol Günü: Fenerbahçe Rövanşta Feyenoord'u Ağırlıyor

12.08.2025 10:20
Fenerbahçe, Feyenoord ile Şampiyonlar Ligi rövanşında karşılaşacak. Başakşehir ve Galatasaray da sahneye çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3'ÜNCÜ TUR ÖN ELEME RÖVANŞ MAÇI

20.00 Fenerbahçe, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk edecek.

BAŞAKŞEHİR - VİKİNG MAÇINA DOĞRU

18.30 Viking Teknik Direktörü Bjarte Lunde Aarsheim ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

19.00 Norveç ekibi, maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

19.00 Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

19.30 Turuncu-lacivertliler, maçın son çalışmasını gerçekleştirecek.

GALATASARAY

18.30 Sarı-kırmızılı takım, yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

10.00 Siyah-beyazlılar, St. Patricks maçının hazırlıklarına devam edecek.

BASKETBOL

FIBA 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan- Tiflis'te son 16 turu maçlarıyla devam edilecek. Türkiye bu turda Finlandiya ile karşı karşıya gelecek.

17.30 Türkiye - Finlandiya

VOLEYBOL

- U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası'na Endonezya'da devam edildi. Türkiye, C Grubu'ndaki beşinci ve son maçında İtalya'yı 3-2 mağlup etti. Milliler bu sonuçla son 16'ya kaldı.

Kaynak: DHA

