İttifak Holding Konyaspor: 2-1 - Son Dakika

STAT: ÜlkerHAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanFENERBAHÇE: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Szalai (Dk. 61 Novak), Crespo, Zajc (Dk. 90+1 Berisha), İrfan Can Kahveci (Dk. 76 Arda Güler), Mesut Özil (Dk. 46 Pelkas), Rossi, Serdar Dursun (Dk. 90+1 Ozan Tufan)İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic, Skubic, Adil Demirbağ, Musa Çağıran, Guilherme, Bytyqi (Dk. 75 Ahmed Hassan), Endri Çekici, Soner Dikmen (Dk. 75 Oğulcan Ülgün), Hadziahmetovic (Dk. 89 Mpoku), Amilton (Dk. 46 Michalak), CikalleshiGOLLER: Dk.66 Kim Min-jae, Dk.88 Pelkas (Fenerbahçe) - Dk.35 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)SARI KARTLAR: Kim Min-jae, Serdar Aziz, Rossi (Fenerbahçe) - Endri Çekici, Hadziahmetovic, Soner (İttifak Holding Konyaspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Fenerbahçe, İttifak Holding Konyaspor'u 2-1 mağlup etti.16'ncı dakikada Zajc'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Osayi-Samuel'in yerden vuruşunda kaleci Sehic, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.35'inci dakikada Konyaspor mücadelede öne geçti. Sağ kanattan Skubic'in kullandığı taç atışının ardından ceza sahası iç çaprazında topla buluşan Cikalleshi'nin pasıyla sağ çaprazda Çekici, topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Altay'ın müdahalesi yetersiz kaldı. Dönen topa kale çizgisinde dokunan Bytyqi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.63'üncü dakikada İrfan Can'ın sağdan ortasında Serdar Dursun topu göğsüyle Pelkas'ın önüne indirdi. Bu oyuncunun sert vuruşunda Musa Çağıran'a çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.66'ncı dakikada Fenerbahçe, mücadelede eşitliği yakaladı. İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta kaleci Sehic'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Kim'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.81'inci dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.86'ncı dakikada Pelkas'ın ceza sahası sağ çaprazında bulunan Serdar Aziz'e pasında, milli oyuncu topu bekletmeden müsait durumdaki Osayi-Samuel'e aktardı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Sehic'de kaldı.88'inci dakikada Fenerbahçe üstünlüğü yakaladı. Crespo'nun pasında topla buluşan Pelkas'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.Mücadele 2-1 Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi. SARI-LACİVERTLİLERDE 4 EKSİK Fenerbahçe'de 4 futbolcu Konyaspor mücadelesinde görev alamadı. Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Enner Valencia ve Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra cezalı olan Mert Hakan Yandaş forma giyemedi. Bu oyuncuların haricinde Arjantinli futbolcu Jose Sosa herhangi bir sakatlığı olmamasına rağmen teknik heyet kararıyla maçta kadroda yer almadı. DOWN SENDROMLULAR'A DESTEKFenerbahçe, 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla düzenlenen kampanyaya destek verdi. Sarı-lacivertli futbolcular, Türkiye Down Sendromu Derneği'nin organize ettiği #rengimizbelliolsun kampanyası kapsamında renkli çorapları ellerine giyerek ısınmaya çıktı. AHMET ÇALIK UNUTULMADI Sarı-lacivertli taraftarlar, trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ı unutmadı. Fenerbahçeli taraftarlar, mücadele öncesinde rakip takımın ısınma anlarında Ahmet Çalık tezahüratlarında bulundu. ARDA TEZAHÜRATLARIFenerbahçeli taraftarlar, mücadelenin ilk yarısının bitiminde ve ikinci yarıda Arda Güler tezahüratlarında bulundu. Sarı-lacivertli taraftarlar, uzun süre teknik direktör İsmail Kartal'ın Arda Güler'i oyuna almasını istedi. Genç futbolcu, 76'ncı dakikada İrfan Can'ın yerine oyuna dahil oldu.SZALAI MAÇA DEVAM EDEMEDİFenerbahçe'de Attila Szalai, Konyaspor mücadelesine devam edemedi. Mücadelenin 58'inci dakikasında sağ bacağında yaşadığı sakatlık sebebiyle kendisini yere bırakan Szalai, saha içinde yapılan tedavisinin ardından oyun alanı dışına alındı. Karşılaşmaya devam edemeyeceği kararı verilen Szalai, 61'inci dakikada yerini Novak'a bıraktı.Öte yandan bu değişiklikle Novak, 57 gün sonra forma hasretine son verdi. Çek futbolcu ligde en son 23'üncü haftada oynanan Sivasspor maçında görev almıştı.
Kaynak: DHA
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