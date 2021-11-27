Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Beyaz Grup'ta haftaya en yakın rakibi Isparta 32'nin 8 puan önünde giren 1 maçı eksik Pendikspor, Teco Karacabey Belediyespor'u 4-2'lik skorla geçti ve 32 puana yükseldi. Isparta 32 ise Kırklarelispor ile 1-1 berabere kalınca puan farkı 10'a çıktı.

Kırmızı Grup'ta ise haftaya Hekimoğlu Trabzon ile aynı puanda averajla lider giren Sakaryaspor, Etimesgut Belediyespor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisinin Çorum FK karşısında 2 puan kaybetmesiyle Sakaryaspor, rakibinin 2 puan önüne geçti.

Tamamlanan 15. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup: