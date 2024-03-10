Futbol: TFF 2. Lig\'de görünüm

TFF 2. Lig'de 30. hafta maçları tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Ankaraspor ile golsüz berabere kalan Esenler Erokspor, puanını 64'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta da Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor'u 5-1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, puanını 62'ye yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.
Ligin 30. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|28
|20
|4
|4
|63
|24
|39
|64
|2.ACNTURK SİGORTA VANSPOR FK
|28
|18
|5
|5
|45
|29
|16
|59
|3.BUCASPOR 1928
|28
|16
|9
|3
|40
|17
|23
|57
|4.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL
|29
|15
|9
|5
|42
|22
|20
|54
|5.1461 TRABZON FK
|28
|15
|7
|6
|52
|29
|23
|52
|6.ANKARASPOR
|29
|13
|10
|6
|37
|25
|12
|49
|7.ANKARA DEMİRSPOR
|28
|13
|3
|12
|34
|31
|3
|42
|8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ
|28
|12
|4
|12
|33
|28
|5
|40
|9.DİYARBEKİRSPOR
|28
|11
|7
|10
|31
|27
|4
|40
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|29
|10
|9
|10
|28
|26
|2
|39
|11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|29
|10
|7
|12
|35
|46
|-11
|34
|12. HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ
|28
|8
|9
|11
|17
|27
|-10
|33
|13.KIRKLARELİSPOR FUTBOL
|29
|8
|9
|12
|22
|34
|-12
|33
|14.ALTINORDU
|28
|7
|10
|11
|31
|28
|3
|31
|15.SERİK BELEDİYESPOR
|29
|7
|10
|12
|22
|31
|-9
|31
|16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|28
|6
|7
|15
|27
|48
|-21
|22
|17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|29
|5
|6
|18
|26
|55
|-29
|21
|18.BURSASPOR
|28
|4
|8
|16
|20
|47
|-27
|17
|19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|29
|3
|5
|21
|19
|50
|-31
|14
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|28
|18
|8
|2
|57
|19
|38
|62
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|28
|18
|7
|3
|46
|22
|24
|61
|3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ
|28
|16
|8
|4
|42
|20
|22
|56
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|29
|16
|7
|6
|46
|25
|21
|55
|5.İSKENDERUNSPOR
|28
|15
|4
|9
|53
|38
|15
|49
|6.ISPARTA 32 SPOR
|29
|16
|1
|12
|36
|35
|1
|49
|7.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ
|28
|14
|6
|8
|44
|34
|10
|48
|8.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|29
|10
|8
|11
|24
|22
|2
|38
|9.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ
|28
|10
|8
|10
|33
|34
|-1
|38
|10.İNEGÖLSPOR
|28
|10
|7
|11
|38
|38
|0
|37
|11.SOMASPOR
|28
|10
|7
|11
|31
|34
|-3
|37
|12.FETHİYESPOR
|28
|8
|12
|8
|34
|36
|-2
|36
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|29
|10
|4
|15
|18
|29
|-11
|34
|14.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|29
|7
|9
|13
|33
|49
|-16
|30
|15.SARIYER
|29
|7
|8
|14
|33
|41
|-8
|29
|16.BELEDİYE DERİNCESPOR
|28
|7
|7
|14
|27
|30
|-3
|28
|17.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR
|29
|6
|9
|14
|32
|41
|-9
|27
|18.DENİZLİSPOR
|29
|7
|6
|16
|29
|43
|-14
|27
|19.UŞAKSPOR
|28
|1
|2
|25
|11
|77
|-66
|5
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