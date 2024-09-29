Futbolda Kız Gücü: Elifnaz'ın Hedefi Milli Takım - Son Dakika
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Spor

Futbolda Kız Gücü: Elifnaz'ın Hedefi Milli Takım

Futbolda Kız Gücü: Elifnaz\'ın Hedefi Milli Takım

Erzurum'da tek kız oyuncu Elifnaz Daşkesen, erkeklerle antrenman yaparak milli takıma yükselmeyi hedefliyor.

29.09.2024 10:14
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ERZURUM Çelebispor Okulu'nun 120 kişilik futbolcu kadrosunda tek kız oyuncu olan Elifnaz Daşkesen'in (13) hedefi milli takım. Antrenmanlarda erkek takım arkadaşları ile kıyasıya mücadele veren Daşkesen, "Beni erkek gibi görüyorlar. Ben onlara sert girdiğim için onlar da bana aynı sertliği gösteriyorlar. Alışık olduğum için canım acımıyor" dedi.

Esengül- Fatih Daşkesen çiftinin iki çocuğundan küçüğü Saltukbey Ortaokulu son sınıf öğrencisi Elifnaz Daşkesen, Erzurum'da kadın futbol takımı olmadığı için erkeklerin arasına karıştı. Futbol oynayan ağabeyinin peşinden giderek bu spora yönelen Elifnaz Daşkesen 5 yaşından beri top koşturuyor. Palandöken ilçesindeki Çelebispor Futbol Okulu'nun açmayı planladığı Kadın Futbol Takımı'na yazılan Daşkesen, kendisi gibi kayıt yaptıran iki kız bir süre sonra okula gelmeyince yalnız kaldı. Buna çok üzülen Elifnaz, antrenörlerin de oluru ile çalışmalarını erkeklerle sürdürüyor.

GOL MAKİNESİ

Performansıyla göz dolduran Elifnaz Daşkesen, bir gol makinesi gibi. Akranları ile çıktığı her maçta en az 6-7 gol atan Daşkesen'in hedefi önce bir kadın futbol takımına girmek, ardından da milli takımda oynamak. Maçlarda arkadaşlarının kendisine bir ayrımcılık göstermediğini belirten Daşkesen, "Ben 5-6 yaşlarındaydım, abim bir futbol kulübüne gidiyordu. Orada çok hevesle abimi izliyordum benim de bir an hevesim başladı. Yaklaşık 3 yıldır Çelebi'ye geliyorum. İki yıldır tek değildim ama bu son yıllarda tek kız olarak bu kadar erkeğin içinde devam ediyorum. Çok iyi bir duygu, hocalarım da çok iyi hepsini ayrı ayrı seviyorum. Takım arkadaşlarım beni erkek gibi görüyorlar. Ben onlara sert girdiğim için onlar da bana aynı sertliği gösteriyorlar. Alışık olduğum için canım acımıyor. Galatasaray fanatiğiyim, milli takımda da oynamak istiyorum. Çalışmalar çok iyi gidiyor, her hafta sonu cumartesi, pazar geliyorum. Antrenman, ısınma, maç yapıyoruz" diye konuştu.

'KADIN FUTBOL TAKIMINI KURAMADIK'

Çelebispor Futbol Okulu Başantrenörü Aydın Tanas ise "Erzurum'da maalesef kadın futbol takımı olmadığı için kız çocuğumuz bizi tercih etti. O nedenle erkeklerin yanında futbol oynuyor. Erzurum'da maalesef kadın futbolu olmadığı için çocuklar bizim yanımıza geliyor. Olsa onlar için çok çok iyi olur. Çünkü bize dönem dönem talepler geliyor. Kadın futbol takımı olmadığı için talepler geri çevriliyor. Aramızda olan Elif de o talepler doğrultusunda 'Ben onlarla oynamak istiyorum' dedi, inat etti o yüzden bizimle beraber şu an" ifadelerini kullandı.

'ELİFNAZ ÇOK İYİ'

Elifnaz Daşkesen'in takım arkadaşı Yusuf Emre Temur (12) da "Elifnaz çok iyi bir oyuncu kendisiyle rakip olduğumuzdan da zaten çok zorlanıyorum. Çoğu erkekten daha iyi" dedi.

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Oktay POLAT

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Futbolda Kız Gücü: Elifnaz'ın Hedefi Milli Takım - Son Dakika

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