2026 Dünya Kupası Elemeleri 4. hafta maçında Uruguay ile Brezilya kozlarını paylaştı. Sambacılar sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Neymar gözyaşlarına boğulduğu bir sakatlık yaşadı.
İlk yarının son dakikalarında Neymar, bir pozisyonun ardından acılar içinde yerde kaldı. Gözyaşları içinde kenara gelen futbolcu yerini Richarlison'a bıraktı. Neymar'ın son durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı ifade edilirken, dünyaca ünlü yıldız sezonu kapama tehlikesiyle karşı karşıya.
Karşılaşmanın ardından Neymar, stattan ayrılırken ayakta güçlükle durabildi. Brezilya basınında Neymar'ın uzun süreli çok sakatlık yaşadığı ve artık futbolu bırakma noktasına geldiği iddia edildi.
Son Dakika › Spor › Futbolseverlerin yüreğini parçalayan kare! Ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir - Son Dakika