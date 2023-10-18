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Futbolseverlerin yüreğini parçalayan kare! Ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir - Son Dakika

Futbolseverlerin yüreğini parçalayan kare! Ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir

Son Güncelleme: 18.10.2023 11:25

Brezilya'nın Uruguay'a 2-0 mağlup olduğu karşılaşmada Neymar, sakatlanarak oyundan çıktı. Saha kenarına gelirken gözyaşlarını tutamayan futbolcunun karşılaşmanın sonunda stattan ayrılırken ise güçlükle yürüyebildiği görüldü. Yapılacak incelemeler sonrası son durumu netlik kazanacak futbolcunun sezonu kapama tehlikesi var.

2026 Dünya Kupası Elemeleri 4. hafta maçında Uruguay ile Brezilya kozlarını paylaştı. Sambacılar sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, Neymar gözyaşlarına boğulduğu bir sakatlık yaşadı.

SEZONU KAPATMA TEHLİKESİ VAR

İlk yarının son dakikalarında Neymar, bir pozisyonun ardından acılar içinde yerde kaldı. Gözyaşları içinde kenara gelen futbolcu yerini Richarlison'a bıraktı. Neymar'ın son durumunun yapılacak kontrollerden sonra belli olacağı ifade edilirken, dünyaca ünlü yıldız sezonu kapama tehlikesiyle karşı karşıya.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Karşılaşmanın ardından Neymar, stattan ayrılırken ayakta güçlükle durabildi. Brezilya basınında Neymar'ın uzun süreli çok sakatlık yaşadığı ve artık futbolu bırakma noktasına geldiği iddia edildi.

Brezilya maçı sonrası ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir
Brezilya maçı sonrası ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir
Brezilya maçı sonrası ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir
Brezilya maçı sonrası ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir
Brezilya maçı sonrası ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir

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Son Dakika Spor Futbolseverlerin yüreğini parçalayan kare! Ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolseverlerin yüreğini parçalayan kare! Ayakta duramayan Neymar bir daha sahaya adım atamayabilir - Son Dakika
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