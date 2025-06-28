Galatasaray 25. Şampiyonluğu Kutladı

GALATASARAY, Muğla'nın Bodrum ilçesinde Süper Lig'deki 25'inci şampiyonluk kutlaması için görkemli bir geceye imza attı. Gecede önemli açıklamada bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Osimhen ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezonda kadromuzu bozmadan devam ederiz" dedi.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği tarafından Yalıkavak'ta bulunan bir mekanda 25'inci şampiyonluk kutlaması yapıldı. Geceye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim, teknik direktör Okan Buruk, sarı-kırmızılı futbolcu Kaan Ayhan, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk'un da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

Eğlenceli anların yaşandığı gecede Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluk kupası ile Türkiye Kupası sergilendi. Davetliler 2 kupa ile bol bol fotoğraf çekerek o anları ölümsüzleştirdi.

DURSUN ÖZBEK: GALATASARAY'IN MİSYONU AVRUPA'DA BAŞARILI OLMAK

Sezon öncesi değerlendirmelerde bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Çok güzel bir gece. Burada sarı-kırmızı renklere gönül veren kardeşlerimizle beraber 25'inci şampiyonluğu ve 5'inci yıldızı kutlayacağız. Geçen sene de gelmiştik, ondan evvel de gelmiştik emeği geçenlere teşekkür ederim. Burası bizim uğurumuz, kutlamaları yaptıktan sonra 26'ıncı şampiyonluğumuz için çalışmalara başlayacağız. İnşallah seneye buradayız. Osimhen ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tabii kendisinin vereceği bir karar, onu bekliyoruz. İnşallah güzel bir sezonda kadromuzu bozmadan devam ederiz. Kaleci çalışmalarımız da devam ediyor. 4-5 tane alternatif çalışmamız var. Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağız. Galatasaray'ın misyonu Avrupa'da başarılı olmak. Bu sene hem ligi hem Avrupa'yı hem de Türkiye Kupası'nı kovalayacağız. Başarılı bir sezon geçireceğimizi umuyorum. Biz yönetim olarak arkadaşlarımla beraber elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bizim amacımız bugün burada olduğu gibi Galatasaraylıları sevince boğmak, onlarla şampiyonlukları kutlamak" dedi.

OKAN BURUK: HEDEF 26 VE ŞAMPİYONLUK İÇİN TEKRAR SÖZ VERMEK İSTİYORUZ

Gecede açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Galatasaraylı taraftarlarla geçen sene de buradaydık tekrar buradayız, çünkü onlarında bu şampiyonlukta çok büyük payları var. Onlarla birlikte güzel bir gece geçireceğiz. Hedef 26 ve şampiyonluk için tekrar burada söz vermek istiyoruz. Hazırlıklar 4 Temmuz'da başlıyor ondan sonra yeni sezona en iyi şekilde hazırlanacağız. Transferle alakalı çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda bunla ilgili çalışmaları yapacağız" diye konuştu.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu ise, "25'inci şampiyonluğumuz ve 5'inci yıldızımız camiamıza hayırlı olsun. Çok mutluyuz, başkanımız her sene söz veriyor bize ve her sene gerçekleştiriyor. İnşallah 26'ıncı şampiyonlukta da hep birlikte Bodrum'da olacağız" diye belirtti.