Galatasaray 25. Şampiyonluğunu İlan Etti

GALATASARAY, Süper Lig'in 36'ncı haftasında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyon oldu. Karşılaşmanın ardından Konya'da taraftarlar 25'inci şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında Galatasaray sahasında Kayserispor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sarı-kırmızılı ekibin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Konya'daki Galatasaray taraftarları da sokaklara döküldü. Maçın bitiş düdüğünün ardından şehir merkezinde konvoy yapılırken, taraftarlar meşaleler ve tezahüratlarla şehir turu attı. Kentin birçok noktasında şampiyonluk sevinci yaşanırken, kutlamalara sırasında polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.