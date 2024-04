Galatasaray, 5 futbolcusu ile sözleşme yeniledi -2

Spor

- Galatasaray, 5 futbolcusu ile sözleşme yeniledi

İSTANBUL - Galatasaray; futbol takımı oyuncularından Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan'ın sözleşmelerini uzattı.

Galatasaray 5 futbolcusuyla sözleşme yeniledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, futbolcular; Fernando Muslera, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı ve Kaan Ayhan katıldı.

Dursun Özbek: "Okan hocamız önderliğinde yeni başarılara doğru ilerliyoruz"

Törende konuşan Başkan Dursun Özbek, "Burada kardeşlerimin yanında olmayı özellikle istedim. Galatasaray'ımız için bu zamana kadar verdikleri emek, çaba ve fedakarlık için onlara teşekkür ederim. Değerli kaptanımız Fernando Muslera, sadece sahada gösterdiği performansla değil, efendiliğiyle de Türkiye'de tüm sporseverlerin gönlünde taht kurmuş birisi. Tam tamına 13 senedir sarı-kırmızılı forma için ter akıtmış, zor zamanlar yaşamış, sakatlanmış ama bir gün bile mücadeleden kaçmamış, takımımızın en önemli liderlerinden biri. Artık Nando'yu yabancı futbolcu değil bizden birisi olarak görüyorum. Kendisi yeni sözleşme konusunda çok kısa konuştuk. Hiç ikiletmedi, 'Sen ne diyorsan öyledir başkan' dedi. Benim dileğim, futbol hayatını Galatasaray formasıyla sona erdirmesi, ileride yine Galatasaray'ın içinde bir görevle camianın içinde devam etmesi. Kendisine teşekkür ediyorum. Abdülkerim ilk transfer olduğu dönemde kimilerinin burun kıvırdığı aslan kardeşim. Biz senden hiç şüphe etmedik. Sen de bugüne kadar gösterdiğin performansla birçok kişiyi düşüncelerine pişman ettin. Ben uzun ve başarılı yıllar olduğuna yürekten inanıyorum. Sana da teşekkür ediyorum. Lucas, takımızın enerji küpü, orta sahamızın dinamosu. Galatasaray'a transfer olduğu ilk andan itibaren farkın ortaya koydu. Bugüne kadar elde ettiğimiz başarılarda büyük katkısı var. Senin oynadığın tüm maçlarda terinin son damlasına kadar mücadele ettiğinden her zaman eminimiz. Sana güveniyoruz, hep böyle devam etmeni diliyoruz ve çok seviyoruz. Kaan kardeşim her zaman göreve hazır. İhtiyaç olduğunda farklı pozisyonlarda oynayıp, aklını ve tecrübesini gösteren çok değerli bir oyuncumuz. Takım içindeki birlik ve beraberliğe yaptığın katkılar en az sahada gösterdiğin performansın kadar değerli. Kısa sürede bize sanki yıllardır bu formayı giyiyormuş gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim. Barış, Türk futbolunun son dönemdeki en önemli başarı hikayelerinden biri yazmaya devam eden bir kardeşim. Sokakta gol atan çocuklar Barış Alper diye bağırarak sevinmeye başladılar. Önünde uzun seneler ve kimsenin hayalini bile kuramadığı başarılar olduğuna inanıyorum. Burada sözleşmelerini imzaladığımız değerli kardeşlerim ve şu an burada olmayan diğer futbolcularımızla, Okan hocamız önderliğinde yeni başarılara doğru ilerliyoruz. Galatasaray'ımızın değerlerine, şanlı tarihimize yakışan ve bunu özümsemiş bir futbolcu topluluğunun bir arada olmasıdır. Tüm taraftarlarımızın gurur duyduğuna inanıyorum. Onlardan tüm kupaları bize getirmelerini istiyorum" diye konuştu.

Erden Timur: "İnşallah bu sene de hayallerimize kavuşacağız"

Herkesle neredeyse 2 senedir birlikte olduğunu hatırlatan Erden Timur, "Sanki çok uzun yıllardır gibi geldi. Hepsi ile farklı dostluklar yaşıyoruz. Hepsinin yeri farklı bende. Takımdaşlıktan, ortaya koydukları performanslardan çok öte. Aslan gibi karakteri olan çok güzel insanlar. Asıl kalacak şey burada edinilen dostluklar. En çok da onun için mutluyum. Geçtiğimiz sene yaz kampında toplantı yaptık. Amacımın ne olduğunu anlatmak istedim. 'Benim buradaki misyonumu sizi hayallerinize kavuşturmak' dedim. Geçen sene başkanımız önderliğinde o hayale kavuştuk. İnşallah bu sene de kavuşacağız. İnşallah hepsinin ömründe çok güzel şeyler olur. Ailelerine de teşekkür ediyorum. Başkanımıza da teşekkür ediyorum, bu imkanları sunduğu için" şeklinde konuştu.

Kaan Ayhan: "İnşallah daha uzun seneler geçiririz"

Herkese teşekkür eden Kaan Ayhan, "Hocamız ve takımımıza teşekkür ediyorum. Çünkü takım arkadaşlarım olmasa belki ben ve hepimiz burada olmayacağız. Başarıya imza attık ve o yüzden de yönetim tarafından böyle bir karar alındı. Çok mutluyum. 1.5 sene önce geldim. Buraya gelmek değil burada kalmak daha zor beceri olarak söylüyorum. Takım arkadaşlarımla beraber yaptım için mutluyum. İnşallah daha çok senelere diliyorum. İnşallah daha uzun seneler geçiririz. Daha büyük başarılara imza atarız" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira da, "Muslera sayesine buraya geldim. Herkese teşekkür ederim" dedi.

Abdülkerim Bardakcı ise Galatasaray ailesinin bir parçası olduğundan dolayı gurur ve onur duyduğunu vurgulayarak, "Bu ailenin parçası olmaktan dolayı her zaman gurur ve onur duymuşumdur. 'Bu kulübe uzun yıllar hizmet edip efsaneler arasına girmek istiyorum' diye bir röportajımda söylemiştim. Bunun için tekrar bir adım attım. İnşallah hayallerim ve hedeflerim doğrultusunda güzel bir şekilde ilerler" açıklamasında bulundu.

Çok özel duygular yaşadıklarını ifade eden Barış Alper Yılmaz, "İlk günkü gibi. Bana bu şansı veren başkanımıza, Erden ağabeye, hocamıza teşekkür ediyorum. Her iki taraf için de hayırlı olsun" değerlendirmesinde bulundu.

Fernando Muslera: "İleride de bu takımın parçası olmaya devam edeceğim"

Konuşurken duygulanan Fernando Muslera, "Klipte de gördüğünüz 13 yıl dile kolay bir ömür bu kulüpte geçirdim. Burada 3. kez kontratımı yeniliyorum. O yüzden başkanıma ve Erden Bey'e teşekkür ediyorum. Bu benim için hayatımın en önemli anlarından biri. Burada ailemle, arkadaşlarımla enerji ve mutluluk dolu yıllar geçirdim. Takım arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hocama, Florya personeline, başkanıma, Erden Bey'e durmadan çalıştıkları için, bizimle mücadele ettikleri için ve bize bu imkanı tanıdıkları için teşekkür ediyorum. Ben 16 şampiyonluk gördüm. Galatasaray, Türkiye'nin en büyüğü ve bunu sürekli göstermesi gerekiyor. Bunun için mücadele ediyoruz. İsmim burada ailem tarafından da yıllarca konuşulacağı zaman Galatasaray'ın kalecisi olarak konuşulacak. Onların desteğinden dolayı çok memnunum. Şimdi oyuncu olarak burada bulunuyorum. İleride de bu takımın parçası olmaya devam edeceğim, şimdi ve sonsuza kadar" diye konuştu.

Toplantıda ayrıca futbolcular için tek tek videolar hazırlandı. İmza töreni toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.