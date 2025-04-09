Ailesi cenazeyi kabul etmedi, evinde ölü bulunan dansçı Sakarya'da defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ailesi cenazeyi kabul etmedi, evinde ölü bulunan dansçı Sakarya'da defnedildi

Ailesi cenazeyi kabul etmedi, evinde ölü bulunan dansçı Sakarya\'da defnedildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yaşayan 30 yaşındaki genç dansçı, evinde hareketsiz halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şanlıurfa'da yaşayan ailesi genç kadının cenazesini kabul etmezken, teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek cenazeyi teslim aldı. Genç kadının cenazesi, Adapazarı ilçesinde bulunan Karaosman Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

09.04.2025 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Serdivan ilçesinde dün meydana gelen olayda, 30 yaşındaki dansçı T.T. 'den haber alınmayan arkadaşları evine gitti. Eve girenler, genç kadını hareketsiz halde buldu. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri T.T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ÜZERİNDE DURULUYOR

Hususa ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri olayın intihar olabileceğini ihtimali üzerinde duruyor. Ayrıca, genç kadının daha önceki zamanlarda da intihara teşebbüs ettiği öne sürüldü.

AİLESİ CENAZEYİ KABUL ETMEDİ

Şanlıurfa'da yaşayan ailesinin kabul etmediği genç dansçının cenazesini otopsi işlemleri sonrasında teyzesi, eniştesi ve kuzenleri Mersin'den gelerek teslim aldı.

ADAPAZARI'NA DEFNEDİLDİ

Genç kadının cenazesi, Adapazarı ilçesinde bulunan Karaosman Camii'ne öğle ezanı sonrasında kılınan namazın ardından Emirsultan-2 Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye hayatını kaybeden T.T.'nin teyzesi, eniştesi, kuzenleri, arkadaşları ve camii cemaati katıldı.

Kaynak: İHA

Adapazarı, Şanlıurfa, Serdivan, Sakarya, 3-sayfa, Gündem, Mersin, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ailesi cenazeyi kabul etmedi, evinde ölü bulunan dansçı Sakarya'da defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
Hindistan’da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava
Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
Ronaldinho’dan ’’Sana en çok benzeyen futbolcu kim’’ sorusuna bomba yanıt Ronaldinho'dan ''Sana en çok benzeyen futbolcu kim?'' sorusuna bomba yanıt
ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular

14:15 Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak Çin, ABD mallarına yüzde 84 gümrük vergisi uygulayacak
13:33 Erdoğan talimatı verdi Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor Erdoğan talimatı verdi! Suça sürüklenen çocuklar için yeni düzenleme geliyor
12:59 Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında Yazılımcının cesedini parçalayıp havalandırma boşluğuna sakladılar, eşi de gözaltında
12:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’da Escobar düzeni kurdular Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'da Escobar düzeni kurdular
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyor
19:01 Bu takım şampiyonluğa oynuyor Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı Bu takım şampiyonluğa oynuyor! Paralarını alamayan futbolcular bakın ne yaptı
18:48 Netanyahu’dan İran’a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz Netanyahu'dan İran'a tehdit: Nükleer anlaşma sağlanamazsa askeri seçeneğe yöneleceğiz
18:24 ABD ve Rusya heyetleri İstanbul’da bir araya geliyor ABD ve Rusya heyetleri İstanbul'da bir araya geliyor
18:15 Ronaldinho’dan ’’Sana en çok benzeyen futbolcu kim’’ sorusuna bomba yanıt Ronaldinho'dan ''Sana en çok benzeyen futbolcu kim?'' sorusuna bomba yanıt
18:06 Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si diziden ayrılıyor Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si diziden ayrılıyor! Ekip arkadaşları pasta keserek veda etti
17:56 İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava İmamoğlu protestolarına katılan 819 kişiye dava
17:50 Hindistan’da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın Hindistan'da onlarca erkeğin arasında kalan ünlü ismin zor anları: Bana dokunmayın
17:49 FIFA’dan radikal karar Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda FIFA'dan radikal karar! Kaleciler topu eline aldığında artık bunu yapmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2025 14:35:37. #7.13#
SON DAKİKA: Ailesi cenazeyi kabul etmedi, evinde ölü bulunan dansçı Sakarya'da defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement