Galatasaray, 8'inci haftada Hakkari Şemdinli'de Yüksekova Spor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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Galatasaray, 8'inci haftada Hakkari Şemdinli'de Yüksekova Spor ile 1-1 berabere kaldı

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Galatasaray, 8\'inci haftada Hakkari Şemdinli\'de Yüksekova Spor ile 1-1 berabere kaldı
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Galatasaray, 8\'inci haftada Hakkari Şemdinli\'de Yüksekova Spor ile 1-1 berabere kaldı
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Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde oynanan maçta Galatasaray ile Yüksekova Spor 1-1 berabere kaldı. Galatasaray 57'nci dakikada Cristina Martin-Prieto ile öne geçti, Yüksekova Spor 85'te Maiko Bebia'nın golüyle eşitliği sağladı.

GALATASARAY, Kadınlar Futbol Süper Ligi'nin 8'inci haftasında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde oynanan maçta Yüksekova Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Kadınlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yüksekova Spor, ligin 8'inci haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Şemdinli İlçe Stadı'nda saat 13.00'te başlayan karşılaşmayı hakem Bestamin Üçkaç yönetti. Üçkaç'ın yardımcılıklarını ise Hüseyin Yanık ve Enes Bayhan üstlendi.

Maçın ilk yarısı her iki takım yakaladıkları pozisyonları değerlendiremedi ve devre golsüz eşitlikle sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, 57'nci dakikada Cristina Martin-Prieto'nun golüyle öne geçti: 0-1. 66'ncı dakikada Galatasaray'ın kazandığı penaltıda Yüksekova Spor kalecisi Şerifova gole izin vermedi. Ev sahibi Yüksekova Spor, 85'inci dakikada Maiko Bebia'nın kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Maçı Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım ve çok sayıda taraftar izledi.

Galatasaray geçen hafta evinde Şile Bilgidoğa'yı 22-0 yenerken, Yüksekova Spor ise deplasmanda rakibi Giresun Sanayispor'u 13-0'lık skorla mağlup etmişti. Galatasaray, ligde 8 hafta sonunda 18 puan toplarken, Yüksekova Spor'un ise 13 puanı bulunuyor.

Kaynak: DHA
GalatasarayYüksekovaŞemdinliHakkariFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Galatasaray, 8'inci haftada Hakkari Şemdinli'de Yüksekova Spor ile 1-1 berabere kaldı - Son Dakika
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