Galatasaray, Atakaş Hatayspor\'u ağırlıyor

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Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.

RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.

Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.

Galatasaray'da tek eksik kaleci Günay

Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.

Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.

Serge Aurier ilk maçına çıkabilir

Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.

Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Takımla çalışmalara yeni başlayan 31 yaşındaki sağ bekin Hatay temsilcisine karşı kadroda olması bekleniyor.

Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı forma giyebilecek duruma geldi.

Okan Buruk rekor peşinde

Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu kırmak istiyor.

Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor maçını da kazanması halinde Rumen teknik adamın rekorunu geride bırakacak.

Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Son 11 lig maçını kazandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.

Evinde bu sezon 15'te 15 yaptı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti.

RAMS Park'ta oynadığı 15 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

Sahasında 32 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 18 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Bu sezon ligde sadece Hatayspor'a mağlup oldu

Lider Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisini Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı.

Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Barış Alper Yılmaz, 100. maçına hazırlanıyor

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Atakaş Hatayspor maçıyla "dalya" diyecek.

Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki üçüncü sezonunu geçiriyor.

Barış Alper; 71'i Süper Lig, 9'u Türkiye Kupası, 19'u ise Avrupa'da olmak üzere 99 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. 23 yaşındaki futbolcu, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon Okan Buruk'un birçok mevkide faydalandığı Barış Alper, 47 resmi müsabakanın 46'sında sahaya çıkarak takımın en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.