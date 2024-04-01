Galatasaray, Atakaş Hatayspor\'u ağırlıyor

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak.
RAMS Park'ta saat 20.30'da başlayacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray, ligin geride kalan 30 maçlık bölümünde 26 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 81 puan topladı. Sarı-kırmızılılar, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde lider girdi.
Atakaş Hatayspor ise 7 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 33 puan elde etti. Akdeniz ekibi böylelikle averajla 15. sırada yer aldı.
Galatasaray'da tek eksik kaleci Günay
Galatasaray'ın 32 yaşındaki file bekçisi Günay Güvenç, cezası nedeniyle kadroda olmayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından Kasımpaşa maçından sonra 2 maç ceza verilen Günay, Akdeniz temsilcisine karşı kadroda yer alamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda ayrıca Sergio Oliveira, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, yarınki mücadelede kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Corendon Alanyaspor karşılaşmasına çıkamayacak.
Serge Aurier ilk maçına çıkabilir
Galatasaray'ın ara transfer döneminde İngiltere ekibi Nottingham Forrest'tan transfer ettiği Fildişi Sahilli sağ bek Serge Aurier, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda ilk maçına çıkacak.
Ülkesinin ev sahipliğinde düzenlenen ve şampiyon oldukları Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Aurier, yaklaşık 1,5 ay sahalardan uzak kaldı. Takımla çalışmalara yeni başlayan 31 yaşındaki sağ bekin Hatay temsilcisine karşı kadroda olması bekleniyor.
Ayrıca yaklaşık 1 aylık sakatlık sürecini atlatan Davinson Sanchez de Hatayspor'a karşı forma giyebilecek duruma geldi.
Okan Buruk rekor peşinde
Okan Buruk, Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet rekorunu kırmak istiyor.
Süper Lig'de geçen sezon son 3, bu sezon da 15 iç saha maçından galibiyetle ayrılarak Mircea Lucescu'nun 18 maçlık iç saha galibiyet serisi rekoruna ortak olan Okan Buruk, takımının Hatayspor maçını da kazanması halinde Rumen teknik adamın rekorunu geride bırakacak.
Lucescu, Galatasaray'ın başında Mayıs 2001-Mayıs 2002 arasında iç sahada 18 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.
Son 11 lig maçını kazandı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı.
Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.
Evinde bu sezon 15'te 15 yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı bütün maçlarda galibiyet elde etti.
RAMS Park'ta oynadığı 15 Süper Lig karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Sahasında 32 maçtır kaybetmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 32 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 32 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 18 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 30 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.
Bu sezon ligde sadece Hatayspor'a mağlup oldu
Lider Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'deki tek yenilgisini Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı.
Ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 18 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Barış Alper Yılmaz, 100. maçına hazırlanıyor
Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Atakaş Hatayspor maçıyla "dalya" diyecek.
Temmuz 2021'de 1. Lig temsilcisi Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı ekipteki üçüncü sezonunu geçiriyor.
Barış Alper; 71'i Süper Lig, 9'u Türkiye Kupası, 19'u ise Avrupa'da olmak üzere 99 kez sarı-kırmızılı formayı terletti. 23 yaşındaki futbolcu, toplamda 8 kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon Okan Buruk'un birçok mevkide faydalandığı Barış Alper, 47 resmi müsabakanın 46'sında sahaya çıkarak takımın en fazla maça çıkan oyuncusu oldu.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor - Son Dakika
Erzurum'da sezonu erken açan Palandöken Kayak Merkezi, bahar aylarına rağmen hala ziyaretçilerini ağırlıyor. Dünyanın en uzun ve en dik kayak pistlerine sahip olan Palandöken, çeşitli etkinlikler ve konaklama imkanlarıyla dikkat çekiyor. Tatilcilerin ve spor severlerin ilgi odağı olan Palandöken, yurt içi ve yurt dışından da talep görüyor.
Okul Sporları faaliyet programı kapsamında düzenlenen Oryantiring Yıldız Erkekler ve Yıldız Kızlar müsabakaları Fuar Alanında tamamlandı. Yunus Emre Ortaokulu ve Osman Atilla Ortaokulu takımları birinci oldu. Utku Şimşek ve Zeren Bakırcı bireyselde birinci oldu. Ödüller Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen ve Okul Sporları Şube Müdürü Adil Kamberoğlu tarafından verildi.
Trendyol Süper Lig'de 31. hafta, yarın oynanacak 4 maçla başlayacak. İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak olan haftanın açılış maçı olacak. Hafta, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 2 mücadeleyle tamamlanacak.
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak. Rize temsilcisi, son maçında Gaziantep FK'yi yendi ve 7. sırada yer alıyor. Casper Hojer, Benhur Keser, Mithat Pala ve Laine ise kadroda yer alamayacak. İstanbul'a giden ekip, son hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak. Ankaragücü, son maçta galibiyet elde etti ve düşme hattının 2 puan önünde 14. sırada yer alıyor. Antalyaspor ise Beşiktaş'ı yendi ve 8. sırada bulunuyor. Ankaragücü deplasmanda galibiyet hasreti yaşıyor ve son 4 maçını kaybetti. İki efsane futbolcu Emre Belözoğlu ve Sergen Yalçın ise ikinci kez teknik direktörlük kariyerlerinde rakip olacak.
Galatasaray ile Atakaş Hatayspor arasında geride kalan 7 lig maçından 4'ünü Galatasaray kazanırken, Hatayspor 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. İki ekip İstanbul'da yapılan maçlarda 3 kez karşılaştı ve Galatasaray bu maçların tamamını kazandı. Galatasaray, rakibini ligde bir kez 4-0, bir kez de 3-0 yenerek en farklı skorları elde etti. Hatayspor ise 2020-2021 sezonunda sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.
Antalya'da düzenlenen Vestel Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda İbrahim Çolak halka aletinde, Adem Asil ise yer aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Muratpaşa ilçesindeki İbrahim Çolak Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, milli sporcular finallerde başarılı performans sergiledi. İbrahim Çolak halka aleti finalinde 14.650 puanla altın madalya kazanırken, Adem Asil yer aleti finalinde 14.400 puanla birinci oldu.
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