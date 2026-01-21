Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı
21.01.2026 22:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki puanını 10'a çıkartarak ilk 24 yolunda büyük avantaj elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile İspanya temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ATLETICO MADRID GOLE YAKLAŞTI

3. dakikada Barrios'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Alvarez'in vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin dibinden auta çıktı.

İLK GOL KONUK EKİPTEN GELDİ

4. dakikada Atletico Madrid, öne geçti. Almada'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Ruggeri, içeriye ortaladı. Arka direkteki Simeone'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

TEMSİLCİMİZ SKORA DENGE GETİRDİ

20. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sane'nin pasıyla ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Sallai, çizgiye indikten sonra meşin yuvarlağı çevirdi. Savunmadaki Llorente'nin altıpasta yaptığı ters dokunuşta top, ağlara gitti.

Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

BARIŞ ALPER NET FIRSATTAN YARARLANAMADI

45. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yunus Akgün, arka direğe topu gönderdi. Bu noktada bulunan Barış Alper Yılmaz'ın bekletmeden şutunda meşin yuvarlak, üstten oyun alanın terk etti.

ATLETICO GOLE ÇOK YAKLAŞTI

61. dakikada önce sol kanattan açılan ortada içeri Koke topa zayıf bir vuruş yaptı, Abdülkerim çizgiden çıkardı. Devamında içeri bir orta daha açıldı, Pubill'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı

SON SANİYELERDE ÇOK NET KAÇTI

90+4. dakikada sağ taraftan Osimhen'in pasıyla buluşan Sara'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Oblak topu kurtardı. Dönen topta bomboş durumdaki Eren Elmalı topu kaleye yollayamadı.

GALATASARAY İSTEDİĞİNİ ALDI

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadele berabere bitti. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Galatasaray, Devler Ligi'ndeki puanını 10 yaparak ilk 24'e girme anlamında kritik bir avantaj elde etti. Atletico Madrid ise 13 puanda kaldı. Devler Ligi'nin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Manchester City deplasmanına gidecek. Atletico Madrid, sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Atletico Madrid, Galatasaray, İspanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Mustafa Akan Mustafa Akan:
    1 puan iyi Böyle büyük bir Takımdan Tebrikler CimBom 59 17 Yanıtla
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Tebrikler Galatasaray. 14 2
  • Ates null Ates null:
    Yunus,Sara ve Okan sayasinde 1 puana razı olundu.Yazık çok yazık....Şu takım yenilmeyecek bir takımmıydı.Çok yazık. 21 39 Yanıtla
    Haluk Akkaya Haluk Akkaya:
    yunusun barısa cıkardıgı topu gormedın herhalde 9 3
  • Fatma123456 Fatma123456:
    Aslanım benim... 40 16 Yanıtla
  • Osman A Osman A:
    Madrid yenilmeyecek bir takım değildi.Sağolsun Sara efendi bencilliğini,Yunus efendi futbolcu olmadığını,Okan beyefendisinin de Avrupa'da yetersiz ve oyun okumayı bilmediğini bir daha gösterdiler bize.Ben 1 puana çok üzüldüm.Bu oyunla City İngiltere'de Cimboma en az 3 atar. 21 28 Yanıtla
    1970 1970:
    sen öyle san 9 5
    Ahmet Ekinci Ahmet Ekinci:
    fenerin daha atletico ve cityle çıktığı 1 mac bile yok ne anlatiyorsun kabariyorsun böyle hayırdır tecrübeliymis gibi yazmissin :) 2 2
  • 875387 875387:
    gtu zor kurtardı Çinçin 12 10 Yanıtla
    1970 1970:
    hadi ordan Aslanlar gibi oynadık 5 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı Lahana tarlasında çalışan işçinin sözleri yürekleri dağladı
Türkiye’nin en güvenli kenti tescillendi Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! Son 2 yıldır tek bir vaka dahi yok
Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi Altın fiyatları arttı, vatandaş rota değiştirdi! İşte nişan ve düğünlerin yeni gözdesi
Faciadan ders alınmadı 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha Faciadan ders alınmadı! 42 kişinin ölümünden 2 gün sonra 2 ayrı kaza daha
Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı Sevk sırasında kalbi durdu, doktor sedye üzerinde kalp masajı yaptı
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme İşte ele alınan konu başlıkları Erdoğan ile Trump arasında kritik görüşme! İşte ele alınan konu başlıkları
Kartalkaya faciasının yıl dönümü Gözyaşları sel oldu Kartalkaya faciasının yıl dönümü! Gözyaşları sel oldu
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı Çağrıda bulundu Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu
İran’daki protestolarda 25. gün Ölü sayısı 4 bin 519’a yükseldi İran'daki protestolarda 25. gün! Ölü sayısı 4 bin 519'a yükseldi

00:09
’’Mutluyuz’’ diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
''Mutluyuz'' diyen Okan Buruk bir sevindirici haberi daha duyurdu
23:38
Trump: Grönland’la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
Trump: Grönland'la ilgili anlaşmanın çerçevesini oluşturduk, gümrük tarifelerini uygulamayacağım
23:25
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray’a gelmeleri için uğraşıyorum
Transferde müjdeyi Osimhen verdi: Galatasaray'a gelmeleri için uğraşıyorum
23:18
Sındırgı’da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
Sındırgı'da 4.1 ve 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha
23:07
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
Barzani, Papa ile görüştü: Kürtler için yardım istedim
21:23
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom’da transfer iptal
Galatasaray maçında açıklandı: Cimbom'da transfer iptal
21:22
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon’da eksi 71’de yaşam mücadelesi
Dünyanın en soğuk yeri Oymyakon'da eksi 71'de yaşam mücadelesi
21:16
Japonya’da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
Japonya'da kayıp helikopterin enkazı kraterde bulundu
20:30
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
Avrupa Parlamentosu, AB ile ABD arasındaki ticaret anlaşmasının onay sürecini askıya aldı
20:06
Güllü’nün kızı Tuğyan’ın sevgilisi gözaltına alındı
Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi gözaltına alındı
19:34
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı takibe aldı
Şeyma Subaşı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı takibe aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 01:07:15. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray Atletico Madrid karşısında ilk 24 yolunda avantajı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.