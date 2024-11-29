Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Hedefe Yaklaşıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Hedefe Yaklaşıyor

Galatasaray, AZ Alkmaar ile berabere kalarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine emin adımlarla ilerliyor.

29.11.2024 13:16
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, ilk 8 hedefine emin adımlarla ilerliyor.

Son 2 sezonu şampiyon tamamladığı Trendyol Süper Lig'de namağlup ünvanlı tek takım olan sarı-kırmızılılar, 13. haftayı en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider geçti. Galatasaray, önemli hedefler belirlediği UEFA Avrupa Ligi'ne de kayıpsız devam etti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci turnuvası olan Avrupa Ligi'nde 5 maça çıkan Galatasaray, 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Sarı-kırmızılı ekip, 36 takımlı yeni lig formatında 11 puanla haftayı 4. sırada bitirdi. "Kupa 2"de öncelikli hedef olarak ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmek olarak belirleyen sarı-kırmızılılar, son 3 maç öncesi önemli bir avantaj yakaladı.

UEFA Avrupa Ligi'nde sırasıyla deplasmanda İsveç'in Malmö, sahasında Ukrayna'nın Dinamo Kiev ve dış sahada Hollanda'nın Ajax takımıyla karşılaşacak Galatasaray, bu maçları minimum kayıpla geçerek adını doğrudan son 16 turuna yazdırmak istiyor.

Evinde 9, deplasmanda 2 puan aldı

"Kupa 2"de namağlup yoluna devam eden Galatasaray, sahasında gösterdiği iyi performansla dikkati çekiyor.

Avrupa Ligi'nde geride kalan 5 maçın 3'ünü İstanbul'da oynayan sarı-kırmızılılar, söz konusu karşılaşmalarda sırasıyla Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1, İsveç ekibi Elfsborg'u 4-3 ve İngiltere ekibi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti.

Sahasındaki maçlarda 9 puan toplayan Galatasaray, dış sahadaki 2 maçta namağlup ünvanını korusa da galip gelemedi. Dış sahadaki ilk müsabakasında Letonya temsilcisi RFS ile 2-2 berabere kalan "Cimbom" son olarak AZ Alkmaar deplasmanından 1-1'lik skorla döndü.

Kalan 3 maçın 2'si dışarıda

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde kalan üç müsabakanın ikisini deplasmanda oynayacak.

Sarı-kırmızılı takım, 6. haftada 12 Aralık'ta İsveç temsilcisi Malmö'ye konuk olacak. Yedinci haftada 21 Ocak 2025'te Dinamo Kiev'i ağırlayacak "Cimbom", 30 Ocak'ta Ajax deplasmanı ile son hafta maçına çıkacak.

Avrupa Ligi'nin en golcüsü

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nin en golcü 2 takımından biri konumunda.

Galatasaray, "Kupa 2"nin geride kalan 5 haftasında 13 kez rakip fileleri havalandırdı. Maç başına 2,6 gol ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı ekip, Hollanda temsilcisi Ajax ile en golcü iki takımdan biri oldu.

Hücumdaki etkinliğini savunmaya yansıtamayan Galatasaray, 5 maçta kalesinde 9 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, bu alanda da ilk 20 takım arasında en fazla gol yiyen ekip konumunda bulunuyor.

Icardi'nin yokluğunda Osimhen dümene geçti

Galatasaray'ın son 2 sezonki başarısında başrolü oynayan futbolculardan olan Mauro Icardi'nin yokluğunda yeni transfer Victor Osimhen golleriyle takımını sırtlıyor.

Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 87 maçta 61 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi, Tottenham maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Sezon başında sürpriz bir şekilde İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, takımın gol yükünü çeken Icardi'nin yokluğunu aratmıyor.

AZ Alkmaar maçında takımının beraberlik golünü kaydeden Nijeryalı yıldız, Avrupa Ligi'nde 4. maçında 3. kez gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de ise 7 karşılaşmada forma giyen 25 yaşındaki santrfor, 6 kez ağları sarsarak dikkati çekti.

Yunus Akgün'ün serisi sona erdi

AZ Alkmaar karşısında gol sevinci yaşayamayan Yunus Akgün'ün Avrupa'da 4 maçlık skor üretme serisi sona erdi.

Sol kanatta gösterdiği performansla beğeni toplayan Yunus Akgün, AZ Alkmaar maçına kadar çıktığı 4 müsabakada birer kez fileleri havalandırdı. Yakaladığı seriyle takımının başarısında önemli rol alan Yunus, AZ Alkmaar mücadelesini boş geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Hedefe Yaklaşıyor - Son Dakika

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