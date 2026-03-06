Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Bugün - Son Dakika
Galatasaray-Beşiktaş Derbisi Bugün

06.03.2026 09:14
Galatasaray, Beşiktaş ile kritik derbide karşı karşıya geliyor. Maç saat 20.00'de başlayacak.

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem Ozan Ergün düdük çalacak.

Süper Lig'de son 3 sezon şampiyonluk ipini önde göğüsleyen sarı-kırmızılı ekip, bu sezon da son 10 maça zirvede girdi. Ligde 24 müsabakada, 18 galibiyet, 4 beraberlik alan "Cimbom" 2 maçtan da puansız ayrıldı. Galatasaray, topladığı 58 puanla derbiye en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider gidiyor.

Siyah-beyazlılar ise 24 mücadelede, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgiyle 46 puan elde etti. Beşiktaş, 25. hafta öncesinde 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğindeki derbi 1-1 berabere bitmişti.

Derbide tam kadro

Galatasaray, şampiyonluk yarışındaki kritik derbiye tam kadro çıkacak.

Sarı-kırmızılı takımda Beşiktaş derbisi öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

Ağrıları nedeniyle ligin 24. haftasındaki Corendon Alanyaspor müsabakasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda Dolmabahçe'de sahaya çıkabilecek.

Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda yine Corendon Alanyaspor ile yapılan maçta birçok ilk 11 oyuncusunu dinlendiren Okan Buruk, elindeki geniş kadronun avantajını Beşiktaş derbisinde yaşayacak.

Abdülkerim ve Eren sınırda

Sarı-kırmızılı ekipte Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde üçer kez sarı kart gören iki futbolcu, yarınki derbide de kart görmeleri durumunda 26. haftadaki RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Ligin en golcü takımı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki 18 takım arasında en skorer olarak dikkati çekiyor.

Ligde çıktığı 24 müsabakada 58 kez fileleri havalandıran Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe'den 4 gol fazla atarak zirvede yer aldı. Kalesinde 18 gol gören "Cimbom" bu alanda ise Göztepe'nin (16) ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda.

En büyük gol umudu Osimhen

Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, formda performansıyla takımını sırtlıyor.

Osimhen, sarı-kırmızılı formayla mücadele ettiği son 7 Süper Lig maçının 6'sında fileleri havalandırmayı başardı. 27 yaşındaki yıldız futbolcu, ligde toplamda 10 gole ulaştı.

Ön alan baskısı en büyük silahlarından

Sarı-kırmızılı ekibin ön alanda yaptığı baskı sonrasında bulduğu goller hücum planında önemli yer tutuyor.

Teknik direktör Okan Buruk, takımına ileride Victor Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Leroy Sane ve Noa Lang gibi futbolcularla rakip kaleci ve savunma oyuncularına şiddetli baskı yaptırıyor. Orta alanda Gabriel Sara, Lucas Torreira ve Mario Lemina da ileride baskıya geride alan kapatarak destek veriyor.

Bu baskılar sonrasında Süper Lig'de 11 gol bulan Galatasaray, Avrupa'nın 10 büyük liginde ön alanda kazandığı toplarla en çok gol atan ikinci takım konumunda bulunuyor.

Deplasmanda 8 puan kaybetti

Galatasaray, bu sezon kaybettiği 14 puanın 8'ini deplasmanda yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon 24 müsabakada alabileceği 72 puanın 58'ini elde etti. Geride kalan bölümde 4'ü beraberlik, 2'si mağlubiyet olmak üzere 14 puan kaybı yaşayan Okan Buruk'un öğrencileri, bunları 6'sını evinde, 8'ini rakip sahada bıraktı.

Sahasında 3 beraberlik gören "Cimbom" deplasmanda ise 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Son 2 derbinin büyük bölümünü eksik oynadı

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş ile yaptığı son 2 derbide kırmızı kart gördü.

Geçen sezonun ikinci yarısında Dolmabahçe'de yapılan derbide sarı-kırmızılı ekipte Przemyslaw Frankowski, 36. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Yaklaşık 1 saat 1 kişi eksik mücadele eden "Cimbom" sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Bu sezon RAMS Park'ta yapılan derbinin ise 34. dakikasında Davinson Sanchez kırmızı kart gördü. 10 kişi kaldığında 1-0 geride olan sarı-kırmızılı ekip, golü bularak derbiden 1-1 beraberlikle çıktı.

Hafta içinde Liverpool ile karşılaşacak

Galatasaray, Beşiktaş derbisinin ardından hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçına çıkacak.

Ligde yarın şampiyonluk yarışında kritik Beşiktaş derbisinde mücadele edecek sarı-kırmızılı ekip, 10 Mart Salı günü iç sahada İngiliz temsilcisi Liverpool'u ağırlayacak. Sonrasında 14 Mart Cumartesi günü taraftarı önünde RAMS Başakşehir ile karşılaşacak "Cimbom" 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda Liverpool ile rövanş maçını yapacak.

Kaynak: AA

Galatasaray, Beşiktaş, Futbol, Spor

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.