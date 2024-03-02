Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyor - Son Dakika
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Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyor

Galatasaray, Beşiktaş Derbisinde Yenilmezlik Serisini Sürdürmek İstiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda bulunurken, son dönemdeki galibiyet serisini devam ettirmek ve şampiyonluk yolunda hata yapmamak için büyük bir mücadele verecek. Galatasaray, deplasman performansıyla da dikkat çekiyor ve ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Beşiktaş'ın evindeki galibiyet şanssızlığını kırmak için ise büyük bir çaba sarf edecek.

02.03.2024 10:39
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Beşiktaş'ı mağlup ederek yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda Beşiktaş ile mücadele edecek. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 72 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

Galatasaray son dönemde ligde yakaladığı galibiyet serisini Beşiktaş derbisinde de sürdürerek, şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

Deplasman karnesi

Galatasaray, bu sezon ligde deplasmanda 13 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar geride kalan maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı ve topladığı 30 puanla bu alanda 2. sırada bulunuyor. Aslan son olarak Ankaragücü'ne konuk oldu ve rakibini 3-0 mağlup etti.

Son 15 lig maçını kaybetmedi

Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 15 karşılaşmada kaybetmezken, son 8 maçından da sahadan galip ayrıldı. Ligde sarı-kırmızılılar bu süreçte; Alanyaspor, Pendikspor, Adana Demirspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, MKE Ankaragücü ve Antalyaspor müsabakalarından 3 puan alırken, Fenerbahçe ve Sivasspor ile de berabere kaldı.

Ligin en az gol yiyen takımı

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon rakip fileleri 57 kez havalandırırken, kalesinde ise 15 gol gördü. Sarı-kırmızılılar, savunmada gösterdiği başarılı performansıyla ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Cimbom, bu mücadelelerin 14'ünde kalesini gole kapadı.

Büyük maçları kaybetmedi

Galatasaray, bu sezon Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı müsabakaları kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar, bordo-mavilileri 2, siyah-beyazlıları da 1 kez mağlup ederken, sarı-lacivertlilerle ise berabere kaldı.

Galatasaray, Dolmabahçe'de ilk peşinde

Galatasaray, Beşiktaş'ın 2016 yılında açılan stadı Tüpraş Stadyumu'ndan hiç galibiyetle ayrılamadı. Sarı-kırmızılılar, bu şanssızlığını kırmak için pazar günü sahaya çıkacak. Söz konusu statta ilk oynanan derbi 2-2 beraberlikle sona erdi. Daha sonraki 6 müsabakada da siyah-beyazlılar kazanan taraf oldu.

Sanchez, Kerem, Kaan ve Oliveira sınırda

Galatasaray'da, Beşiktaş derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan ve Sergio Oliveira sarı kart sınırında yer alıyor. Bu 4 futbolcu sarı kart görmesi durumunda 29. haftada Rams Park'ta Çaykur Rizespor maçında cezalı duruma düşecek.

Sarı-kırmızılılarda ayrıca Hakim Ziyech ile Serge Aurier'in kadroda olup, olmayacağı ise son antrenmandan sonra belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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