Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 Yendi

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Beşiktaş: 2-1

Metin ARSLANCAN/ İSTANBUL, – SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri 13'üncü dakikada Davinson Sanchez ile 67'nci dakikada Victor Osimhen kaydetti. Siyah-beyazlıların maçtaki tek golünü 90+4'üncü dakikada Ernest Muçi attı. Bu sonuçla namağlup Galatasaray, puanını 28'e yükseltti. Bu sezonki ilk yenilgisini yaşayan 1 maçı eksik Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in 10'uncu haftasında Galatasaray, derbi karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan derbi mücadelesi saat 20.00'de başladı. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetti. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlendi.

Müsabakaya teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar; "Fernando Muslera – Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Victor Osimhen ve Mauro Icardi" 11'iyle çıktı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş ise Galatasaray karşısına; "Ersin Destanoğlu – Jonas Svensson, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile" 11'iyle sahada yer aldı.

4'üncü dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında sağ kanattan ceza sahasına Joao Mario'nun ortasında Semih Kılıçsoy topu sol çaprazda kontrol etti. Semih'in rakibini geçtikten sonra sol çaprazdan dar açıdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı. 6'ncı dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ iç kulvarda topla buluşan Sallai'nin arka direğe ortasında Yunus Akgün'ün bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi. Galatasaray, 13'üncü dakikada öne geçti. Sağ iç kulvardan Sara'nın kullandığı frikikte penaltı noktası civarında iyi yükselen Sanchez'in kafa vuruşunda top yerden sekerek sol köşeden filelerle buluştu: 1-0. Siyah-beyazlılar 44'üncü dakikada fırsattan yararlanamadı. Gedson Fernandes'in pasıyla sağ kanattan hareketlenerek ceza sahasına giren Rafa Silva'nın çaprazdan yerden yaptığı vuruşta top kaleci Muslera'da kaldı. Galatasaray, 45'inci dakikada Icardi ile gole yaklaştı. Sanchez, kontratakta taşıdığı topu sağ kanattan ceza sahasına giren Icardi'ye aktardı. Arjantinli golcünün çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya da çarparak direğin yanından kornere gitti. Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

53'üncü dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol taraftan hızlı gelişen atakta Masuaku, sağ iç kulvarda koşu yapan Rafa Silva'ya pasını çıkardı. Rafa Silva, ceza sahası sağ çaprazına doğru açılan meşin yuvarlağı topuk pasıyla Joao Mario'ya aktardı. Mario'nun kaleyi cepheden gören yerden yaptığı vuruşta top Abdülkerim Bardakcı'ya çarparak kornere çıktı. 67'nci dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Sara'nın sol iç kulvardan kullandığı serbest vuruşta kale önünde boş pozisyonda iyi yükselen Victor Osimhen kafayla topu ağlara gönderdi: 2-0. Beşiktaş, 90+4'üncü dakikada farkı 1'e indirdi: 2-1. Cher Ndour'un uzun topuyla savunma arkasına sarkan Ernest Muçi, ceza sahasına girer girmez sol ayağıyla sağ çaprazdan yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak iki direğin birleştiği noktaya çarparak ağlara gitti: 2-1. Derbi maçta başka gol olmadı ve Galatasaray, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti.

KAAN AYHAN SAKATLANDI

Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Kaan Ayhan, ikinci yarının ilk dakikalarında yaşadığı sakatlığın ardından derbi maça devam edemedi.

Beşiktaş'ın 48'inci dakikada geliştirdiği atakta milli futbolcu yerde kaldı. Oyuna giren sağlık görevlilerinin uyarısıyla maça sağ bekte başlayan Kaan Ayhan, 51'inci dakikada yerini Elias Jelert'e bıraktı.

BEŞİKTAŞ, BU SEZON LİGDE İLK YENİLGİSİNİ ALDI

Galatasaray'a deplasmanda 2-1 yenilen Beşiktaş, bu sonuçla bu sezonki ilk mağlubiyetini yaşadı.

Ligde bir haftayı 'BAY' geçtiği için rakiplerine göre 1 maçı eksik olan Beşiktaş, derbi karşılaşmasına kadar oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak 20 puan toplamıştı. Derbide ezeli rakibi karşısında 2-1 kaybeden siyah-beyazlılar, ligde bu sezon sahadan ilk kez puansız ayrıldı.

DRIES MERTENS DALYA DEDİ

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Dries Mertens, Beşiktaş maçına yedek kulübesinde başladı. Mücadelenin 82'nci dakikasında oyuna Victor Osimhen'in yerine dahil olan Mertens, Galatasaray formasıyla 100'üncü maçına çıkmış oldu.

Sarı-kırmızılı formayla; Süper Lig'de 75, UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 8, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde 5, Türkiye Kupası'nda 4 ve TFF Süper Kupa'da 2 olmak üzere toplamda 99 maçta forma giyen tecrübeli oyuncu, söz konusu bu maçlarda 23 gol katkısı verirken, 27 kez de asist yaptı. Beşiktaş maçıyla dalya yapan Belçikalı oyuncu, sarı-kırmızılı formayla adını 100'ler listesine de yazdırmış oldu.