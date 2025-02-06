Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı - Son Dakika
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Spor

Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

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Galatasaray, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta ile anlaştı. Victor Nelsson'un ayrılığı sonrası stoper takviyesi için harekete geçen Galatasaray, Cuesta için Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Cuesta'nın ismi kısa süre içinde UEFA listesine yazılacak.

06.02.2025 14:57
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Son olarak Lemina'da mutlu sona ulaşan Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.

AÇIKLAMANIN ELİ KULAĞINDA

Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Carlos Cuesta'yı İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi. Kolombiyalı stoper kısa süre içinde sözleşmeyi imzalayacak ve ismi UEFA listesine yazılacak.

DAVINSON'UN TAKIM ARKADAŞI

Galatasaray, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Carlos Cuesta için Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.

Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı
Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı

Galatasaray, Kolombiya, Futbol, Genk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Gökhan Kara:
    Feneri asın haftaya da gerisi önemli değil 34 11 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    genk yedeğine 8 milyon muyuh parayı kolay bulunca harcamak kolay oluyo herhalde :) niye veriyolar nasıl veriyolar? para kaynağı ne araştırın 6syi. 4 26 Yanıtla
    zafer koc:
    Fenerbahçe o kadar harcama yaptı kimse birşey demiyor. Gelmiş konuşuyor s kafalı 0 0
  • Ender Kervancıoğlu:
    Jacobsun 8 milyon Euro zorunlu satın alma maddesi varmış. Onu iptal etmenin yolu yok mu. 21 2 Yanıtla
  • Burak Kync:
    bir Gsli olarak paralarını çarçur ediyorlar işte bu yüzden başarı yok altyapıya önem yok Türk futbolu gelişmiyor hala anlamıyorlar 3 0 Yanıtla
  • 6490203:
    Fenerbahçe transıfer yapıyor gs boş hiç haber falan yapmıyor fb nin transıferleri haber olmazsa oynayamazlar, bekiştaş zaten piyasada yok düşmese bari likten 0 1 Yanıtla
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