Son olarak Lemina'da mutlu sona ulaşan Süper Lig devi Galatasaray, transfer çalışmalarına ara vermden devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, Genk'in 25 yaşındaki Kolombiyalı stoperi Carlos Cuesta için kulübü ile anlaşmaya vardı.
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray, Carlos Cuesta'yı İstanbul'a getirdi ve sağlık kontrolünden geçirdi. Kolombiyalı stoper kısa süre içinde sözleşmeyi imzalayacak ve ismi UEFA listesine yazılacak.
Galatasaray, 3.5 yıllık sözleşme imzalayacağı Carlos Cuesta için Genk'e 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Kolombiya Milli Takımı'ndan Davinson Sanchez'in takım arkadaşı olan Cuesta, ana mevkisi stoper olmasına rağmen ön libero ve sağ bekte de forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen Cuesta'nın Genk ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Genk'te bu sezon 13 maçta süre bulan 25 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı.
Son Dakika › Spor › Galatasaray, bir yıldızı daha sessiz sedasız renklerine bağladı - Son Dakika
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