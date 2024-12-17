Galatasaray'da Transfer Süreci ve Finansal Durum Değerlendirildi - Son Dakika
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Galatasaray'da Transfer Süreci ve Finansal Durum Değerlendirildi

Galatasaray\'da Transfer Süreci ve Finansal Durum Değerlendirildi

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, kulüple ilgili transfer döneminde yaşanacak değişiklikler ve finansal zorluklar hakkında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, yeni tesislere geçiş süreci ve alt yapı ile kadın futbolunun devam edeceği belirtildi.

17.12.2024 15:29  Güncelleme: 15:36
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GALATASARAY 2'nci Başkanı Metin Öztürk, "Şu an kulübümüzle pek çok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal. Çünkü Galatasaray gibi Türkiye'de ve Avrupa'da büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" dedi.

Galatasaray'da bugün Futbol A Takımı için sponsorluk anlaşması imzalandı. İmza töreninin ardından Galatasaray 2'nci Başkanı Metin Öztürk, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Transfer döneminde takıma gelecek ve takımdan ayrılacak futbolcular olacağını belirten Öztürk, "Ara transfer döneminde mutlaka aramıza katılanlar ve ayrılanlar olacaktır. Bu konuda Okan hocanın ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Sportif AŞ ile ilgilenen yöneticilerimizin girişimleri olduğunu biliyorum ama burada asıl karar verici Okan hoca. Yönetimin işi, bu işin finansmanını sağlamak ve pazarlıkları götürmek. Şu an kulübümüzle pek çok futbolcunun ilgileniyor olması çok normal. Çünkü Galatasaray gibi Türkiye'de ve Avrupa'da büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" ifadelerini kullandı.

'7-8 AY DAHA GALATASARAY BURADA ALTYAPISIYLA, KADIN FUTBOLUYLA DEVAM EDECEK'

Devre arasından itibaren Futbol A Takımı'nın Kemerburgaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürmesini planladıklarını ifade eden Öztürk, "Sezon sonuna kadar kadın futbol takımımız, altyapı oyuncularımız burada çalışmaya devam edecekler. Dolayısıyla 2 hafta sonra burası boşalıyor gibi bir kavram yok. İhaleyi alan firmanın da kendi periyotları olacak, projesini koyacak. O proje ile ilgili yerlerden ruhsatlar alacak. Dolayısıyla 7-8 ay daha Galatasaray burada altyapısıyla, kadın futboluyla devam edecek" diye konuştu.

'BU YAYINCI KURULUŞ İSTEMEDEN Mİ BU İHALEYİ ALDI DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Yedikleri üçüncü golde öncesinde topun auta çıktığını, ancak yayıncı kuruluşun topun auta çıktığını tespit edemeyecek bir teknolojiyle çalıştığını söyleyen Öztürk, "Geçen sefer Sivas'ta da söylemiştim. İnsanlar bazı işi canı gönülden yaparlar, bazı işi biraz isteksiz yaparlar. Acaba bu yayıncı kuruluş istemeden mi bu ihaleyi aldı diye düşünüyorum. Çünkü altyapısını, teknolojisi yenilemiyor. Olumlu bakmaya çalışıyorum, kötü niyetli olmamaya çalışıyorum. Kötü niyet kavramında TFF ve MHK ile ilgili gerekli şeyleri söylüyoruz. Ama yayıncı kuruluş biraz işi savsaklıyor. Biraz yetersizlik, biraz beceriksizlik, biraz teknolojinin geride kalması. Umarım düzeltirler ya da federasyon yeni bir ihale açar bu işi daha canla başla yapacak başka bir firmaya verebilir. Bu bizim yetkimizde değil. Biz burada takımın oyuncularından biriyiz. Ama asıl söz sahibi olan TFF. Auta çıkmış topun auta çıktığını tespit edemeyecek bir teknolojiyle hareket ediyorlar herhalde. Umarım düzeltirler" şeklinde konuştu.

NİYAZİ YELKENCİOĞLU: ORAYA HER ŞEY HAZIR OLDUKTAN SONRA GEÇMEK İSTİYORUZ

Kemerburgaz'daki tesislerde sona gelindiğini, her şeyin bitmesinin ardından oraya geçmek istediklerini belirten Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu ise "Oradaki çalışmalar neredeyse bitti. Ufak tefek şeyler kaldı. Biz oraya her şey hazır olduktan sonra geçmek istiyoruz. Kayserispor maçından sonra 15 günlük bir aramız var. Şu andaki programımız ikinci devreye orada başlamak" dedi.

Florya arazisi hakkında bilgiler paylaşan Yelkencioğlu, "İhale süresi en kısa sürede başlayacak. Herhalde yılbaşına kadar ihaleye çıkacağız. Ondan sonra da 3-4 hafta gibi belli bir süre var. Ocak sonu gibi de ihale sonuçları belli olur diye düşünüyorum. Tabii ki bunun kararını başkan verecek" diye konuştu.

'HER AY 100 MİLYON CİVARINDA FAİZ ÖDÜYORUZ'

En kısa sürede Bankalar Birliği'nden çıkmak istediklerini belirten Yelkencioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim sermaye artırımımız var. Sponsorluklar ile günü kurtarıyoruz. Çok kaliteli ve yüksek maliyetli oyuncularımız da var. Hem sermaye artırımımız hem de Florya'dan gelecek paralarla Bankalar Birliği'nden en kısa sürede çıkacağız. O zaten başkanımızın iki sene önce ilk söylediği şeydi. Haklı da çıktı. Çünkü o zamanlar faizler çok düşüktü ama şu anda o kadar yüksek ki biz her ay 100 milyon civarında faiz ödüyoruz. Bütün amacımız en kısa sürede Bankalar Birliği'nde çıkmak, Galatasaray'ı kolay döndürebildiği finansal kolaylıklara getirmek. Tabii sponsorluklarımız da devam edecek."

Kaynak: DHA

Metin Öztürk, Galatasaray, Ekonomi, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da Transfer Süreci ve Finansal Durum Değerlendirildi - Son Dakika

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