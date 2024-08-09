Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Zaha, Premier Lig\'e geri dönüyor

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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'da takımdaki geleceği tartışma konusu olan Wilfried Zaha ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Wilfried Zaha, transfer görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı. Yaşanabilecek sakatlıklar sebebiyle bu kararının alındığı belirtildi.

ESKİ TAKIMIYLA ANLAŞTI

Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında gelen ve takımdan ayrılmasının an meselesi olduğu ifade edilen tecrübeli futbolcunun eski kulübü olan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palaceile anlaşmaya vardığı ve kulüplerin anlaşmayı tamamlamasını beklediği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN ZAHA İÇİN AÇIKLAMA

Wilfried Zaha'nın ayrılık iddialarıyla ilgili konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İki senedir şampiyon oluyoruz. Oyuncularımıza da ilgiler var. Hem oyuncuların hem de bizim lehimize olan opsiyonları açık bırakıyoruz. Hocamız bize 3 tane pozisyonu özellikle vurguladı. 3 bölgeye kimsenin tartışmayacağı oyuncuları aldık. Transfer dönemi devam ediyor. Gelen ve giden oyunculara göre, oyuncuların performansına göre fırsat transferleri yapabiliriz. Geçtiğimiz iki sene boyunca Erden Timur, canını dişine katıp Florya'da mesai harcadı. Onun da söylediği bir şey vardı. Futbol aklı ortak akıldır. Galatasaray da bu şekilde yönetilmektedir. Wilfried Zaha Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi duyulan bir oyuncumuz" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK DOĞRULADI

Hatayspor maçı öncesinde Zaha'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunun Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e dönmek isteyen bir oyuncu. Oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Onunla konuştuk ve kadroda olmamasına karar verdik" dedi.