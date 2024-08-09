Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor - Son Dakika
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Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor

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Trendyol Süper Lig'de sezonun açılışını sahasında Hatayspor ile yapan Galatasaray'da takımdaki geleceği tartışılan Wilfried Zaha, maç kadrosuna alınmadı. Takımdan ayrılması an meselesi olan tecrübeli futbolcu, eski kulübü olan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile anlaşmaya vardı. Transferin gerçekleşmesi için kulüplerin anlaşmayı tamamlaması bekleniyor.

09.08.2024 19:14
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Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun açılış maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşan Galatasaray'da takımdaki geleceği tartışma konusu olan Wilfried Zaha ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.

MAÇ KADROSUNA ALINMADI

Nevzat Dindar'ın haberine göre; Wilfried Zaha, transfer görüşmelerindeki ilerleme nedeniyle Hatayspor maçının kadrosuna alınmadı. Yaşanabilecek sakatlıklar sebebiyle bu kararının alındığı belirtildi.

ESKİ TAKIMIYLA ANLAŞTI

Galatasaray'da tartışılan isimlerin başında gelen ve takımdan ayrılmasının an meselesi olduğu ifade edilen tecrübeli futbolcunun eski kulübü olan İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palaceile anlaşmaya vardığı ve kulüplerin anlaşmayı tamamlamasını beklediği ifade edildi.

GALATASARAY'DAN ZAHA İÇİN AÇIKLAMA

Wilfried Zaha'nın ayrılık iddialarıyla ilgili konuşan Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan, "İki senedir şampiyon oluyoruz. Oyuncularımıza da ilgiler var. Hem oyuncuların hem de bizim lehimize olan opsiyonları açık bırakıyoruz. Hocamız bize 3 tane pozisyonu özellikle vurguladı. 3 bölgeye kimsenin tartışmayacağı oyuncuları aldık. Transfer dönemi devam ediyor. Gelen ve giden oyunculara göre, oyuncuların performansına göre fırsat transferleri yapabiliriz. Geçtiğimiz iki sene boyunca Erden Timur, canını dişine katıp Florya'da mesai harcadı. Onun da söylediği bir şey vardı. Futbol aklı ortak akıldır. Galatasaray da bu şekilde yönetilmektedir. Wilfried Zaha Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden ilgi duyulan bir oyuncumuz" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK DOĞRULADI

Hatayspor maçı öncesinde Zaha'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulunun Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, "Wilfried Zaha'nın yakın zamanda transfer görüşmeleri vardı. Premier Lig'e dönmek isteyen bir oyuncu. Oyuncu kendini riske etmek istemiyor. Onunla konuştuk ve kadroda olmamasına karar verdik" dedi.

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0 mağlup oldukları maçın ardından Zaha için "10 kişi kalınca Zaha'yı yanıma çağırdım. Barış'ın sağ beke geçmesini, dizilişi 4-3-2 olarak dizilmemiz gerektiğini söyledim. İsim olarak ona söyledim. O gittikten sonra farklı bir şey söyledi onlara. Barış sağ bek pozisyona geçemedi. Kerem stopere geçti. Orada karışıklığa dahil olmak istedim. Görev verdiğinizde oyuncular yanlış anlayabiliyor. Hızlı bir karar veriyoruz. Diziliş olarak hücumcu bir takımdık. İki kanat, iki forvetle oynadık. Dizilişi tam iletemediler. Onunla ilgili çağırıp konuştuk. Bu arada da yediğimiz goller oldu" açıklamasını yapmıştı.

Beşiktaş ile oynanan Süper Kupa karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan takımı 2-0 gerideyken Lucas Torreira'nın yerine 75. dakikada oyuna dahil olan Wilfried Zaha, Buruk'un bu açıklamasından sonra çarpıcı bir harekete imza atarak Instagram hesabındaki profil fotoğrafını karartmıştı.

Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Zaha, Premier Lig\'e geri dönüyor

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Son Dakika Spor Okan Buruk ayrılığı açıkladı! Zaha, Premier Lig'e geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Muhammed null: Hadi İnsallah.!! 2 0 Yanıtla
  • Ankara null: kimse almaz ama bu gsye 15tane adam lazim eldekilerle olmaz artik pilleri bitti yenileri lazim 0 1 Yanıtla

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