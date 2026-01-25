Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

Galatasaray\'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
25.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin eski başkanı Koç hakkında bir açıklama yaptı. Açıklamanın başlığında, ''Bu ülkenin sporu senden bıktı'' ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü, yazılı bir açıklama yayımlayarak Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç'a sert ifadelerle yüklendi.

GALATASARAY'DAN ALİ KOÇ'A: BU ÜLKENİN SPORU SENDEN BIKTI

Yapılan açıklamada, Ali Koç'un teknik direktör Okan Buruk'a yönelik tehdit iddiasının kabul edilemez olduğu belirtilirken, yaşananların Türk sporuna ve futbol iklimine zarar verdiği dile getirildi. ''Bu ülkenin sporu senden bıktı'' başlığıyla yapılan açıklamada, Galatasaray camiasının Okan Buruk'un arkasında olduğu net bir dille ifade edildi.

İşte Galatasaray Kulübü tarafından yapılan o açıklama:

"Bu ülkenin sporu senden bıktı Ali Koç!

Geçmişte futbola adaleti, şeffaflığı, temizliği getireceğiz diye konuşanların gerçek yüzü bugün bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç'un, teknik direktörümüz Okan Buruk'u tehdit etmesi yalnızca bir suç değil; aynı zamanda futbol sahalarındaki rekabeti başka yerlere çekmeye çalışan karanlık düşünce tarzının geldiği son noktadır. Türkiye'nin en büyük holdinglerinden birinin mensubu olmanın verdiği gücü ve güveni fütursuzca sağa sola saldırmakla kullanan bu "Ali kıran baş kesen"in yaptığının ne ilk ne son olacağı açıkça bellidir.

Bu arsız davranış, bugün Galatasaray Spor Kulübü üzerine oynanmak istenen kirli projeyi kimin kurgulamaya çalıştığını bizlere açıkça göstermektedir. Galatasaray'ı sahada yenemeyip, bu başarısızlık yüzünden koltuğunu kaybeden bu şahıs, görevi bırakınca ailesinin sahip olduğu güçle, kulübümüzün yürüyüşünü engellemek için çalışmaktadır.

Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü'ne yapılmıştır. Bu şahsın perde arkasından yapmaya çalıştıklarına karşı Okan Buruk'un sonuna kadar yanında olacağımızı buradan tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

Sağlıklı bir insanın sosyal ortamda yapmaması gereken hareketleri sürekli tekrar eden bu patolojik vakanın hangi etki altında olduğu ve gerçekleştirmeye çabaladığı sinsi planları hemen araştırılmalıdır. Bu şahsın en kısa sürede kontrol altına alınması için Koç ailesini, kamuoyunu ve devletimizin yetkililerini göreve davet ediyoruz.

Ve bugün kendisine net bir şekilde soruyoruz:

Ali Koç;

Sen Koç Holding'i arkana alarak açtığın bu ahlaksız savaş ile Galatasaray camiasına gücünün yeteceğini mi zannediyorsun?

Sen kendini bu ülkenin insanlarından daha üstün mü zannediyorsun?

Sen kendini hakikaten ne zannediyorsun?"

Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un gözaltına alındığı gece Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un Bebek Otel'de karşılaştığı, bu karşılaşmanın kısa sürede tansiyonu yükselten bir diyaloğa sahne olduğu iddia edildi. Gazeteci İbrahim Seten, YouTube kanalı 343 Digital'de yaptığı açıklamada, Ali Koç'un Okan Buruk'a parmak sallayarak sert ifadeler kullandığını belirtti. Seten, "Ali Koç, Okan Buruk'a parmak sallayarak bir şey söylüyor. Onun söylediği şeyi benim tekrar etmeme terbiyem müsaade etmez. 'Senin de...' diyor. Mealen "Senin de sıran gelecek" şeklinde tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Magazin, Gündem, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Mustafa:
    En sevdiğim Fb başkanı keşke bırakmadaydı sayesinde kadıköy kayak merkezi oldu 36 22 Yanıtla
  • Elisa21 Elisa21:
    KOÇ DAN ÇOK BUZAĞIYA BENZI·YOR 30 14 Yanıtla
    güngör SAĞ güngör SAĞ:
    ya soy adından belli değilmi kaliteli operasyon pocuğu yani KOÇ 14 7
  • Salih Akinci Salih Akinci:
    Fetöcülük , tefecilik, karaborsacılık, para aklama , uyuşturucu tedariği ve satımı dahil her olayda , gs camiasının bir bireyinin adı geçiyor, ama bıkan yine o camia. komik. 26 17 Yanıtla
  • Hakan1421 Hakan1421:
    esrarbahcenin başkanı Sadeddin saranı , Galatasaray başkanı sanan kuş beyinli kişiler mevcut, komik 10 5 Yanıtla
  • 123456789 123456789:
    Erden timur'a niye sahip çıkmadın 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu Elektrik direğine saplanan otomobil 18 yaşındaki gence mezar oldu
İBB’ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti İBB'ye bağlı kreşte yaşananlara ilişkin ifade veren mağdur çocuk: Arkadaşımı dövdü, elbisemi indirip kameraya çekti
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Kerem Demirbay’a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
Yapışık parmakla doğan Elif’in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı Yapışık parmakla doğan Elif'in tedavisi babasının işten çıkarılmasıyla yarım kaldı
Minneapolis buz kesti Makarna bile havada dondu Minneapolis buz kesti! Makarna bile havada dondu
Savaş çanları çalıyor İran’dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok Savaş çanları çalıyor! İran'dan son dönemlerin en sert mesajı: Başka seçeneğimiz yok
38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız 38. dakikada 2-0 olan maçın kaç kaç bittiğine inanamayacaksınız
Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur Aracını muayeneye götüren vatandaş isyan etti: Bu nasıl bir soygundur?

19:04
Fenerbahçe’den sürprizlerle dolu 11
Fenerbahçe'den sürprizlerle dolu 11
18:59
“Proje okullarında mülakat“ iddiasına yanıt
"Proje okullarında mülakat" iddiasına yanıt
18:54
Fenerbahçe’den Milan Skriniar kararı
Fenerbahçe'den Milan Skriniar kararı
18:22
Beşiktaş’ta savunmaya 1.94’lük kule
Beşiktaş'ta savunmaya 1.94'lük kule
18:17
Yürekleri ağızlara getirdi Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
Yürekleri ağızlara getirdi! Haldun Dormen cenazesinde bayılan usta oyuncudan açıklama var
18:04
Arbeloa’nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
Arbeloa'nın Arda Güler kararı taraftarların tepkisini çekti
17:46
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşirenin ifadesi ortaya çıktı: Dik tutmak için yapmış olduğum uyarılardı
17:40
Korkunç görüntüler Dumanlar gökyüzünü kapladı
Korkunç görüntüler! Dumanlar gökyüzünü kapladı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
14:17
Haldun Dormen’in cenazesinde korkutan anlar İzzet Günay bayıldı
Haldun Dormen'in cenazesinde korkutan anlar! İzzet Günay bayıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 19:22:52. #7.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.