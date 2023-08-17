Galatasaray'dan Beşiktaş'ın Rashica transfer videosuna sert yanıt - Son Dakika
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Galatasaray'dan Beşiktaş'ın Rashica transfer videosuna sert yanıt

Son Güncelleme: 17.08.2023 00:02

Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş arasında Rashica krizi devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş'ın Rashica transferinde kullanılan videoyla ilgili açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur.' ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig devleri Galatasaray ve Beşiktaş arasında Rashica krizi devam ediyor. Galatasaray, Beşiktaş'ın Rashica transferinde kullanılan videoyla ilgili açıklama yaptı.

GALATASARAY'DAN SERT AÇIKLAMA

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur." ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medya kullanıcıları, videoda Galatasaray stadyumu görüntülerinin,14 Haziran 2012'de Türk Telekom Arena'da düzenlenmiş olan 10. Türkçe Olimpiyatları etkinliğinden olduğunu iddia etti. Galatasaraylı taraftar bu duruma tepki gösterdi.

İşte sarı-kırmızılılardan yapılan o açıklama;

"Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır.

Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür.

Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir.

Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur.

Türk sporunun içine rekabeti değil hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız.

Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."

Galatasaray'dan Beşiktaş'ın Rashica transfer videosuna sert yanıt
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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Beşiktaş'ın Rashica transfer videosuna sert yanıt - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Beşiktaş'ın Rashica transfer videosuna sert yanıt - Son Dakika
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