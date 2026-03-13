Galatasaray\'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan puan alamadan ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yara aldı.

MAÇ FAZLASIYLA 4 PUAN GERİDE

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü RAMS Başakşehir'i yenmesi durumunda puan farkını 7'ye çıkaracak.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara çağrı yapılarak "HEDEF2026 YOLUNDA YARIN AKŞAM 50.000 ASLAN OMUZ OMUZA RAMS PARK'TA!" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.