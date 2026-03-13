Galatasaray'dan Fenerbahçe maçı biter bitmez paylaşım

13.03.2026 23:04
Galatasaray, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilmesinin ardından sosyal medya hesaplarından bir paylaşım yaptı. Yapılan paylaşımda ''HEDEF2026 YOLUNDA YARIN AKŞAM 50.000 ASLAN OMUZ OMUZA RAMS PARK'TA!'' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmadan puan alamadan ayrılan sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışında yara aldı.

MAÇ FAZLASIYLA 4 PUAN GERİDE

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisine düştü. Sarı-kırmızılılar, cumartesi günü RAMS Başakşehir'i yenmesi durumunda puan farkını 7'ye çıkaracak.

GALATASARAY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Öte yandan Fenerbahçe'nin puan kaybının ardından Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara çağrı yapılarak "HEDEF2026 YOLUNDA YARIN AKŞAM 50.000 ASLAN OMUZ OMUZA RAMS PARK'TA!" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum aldı.

