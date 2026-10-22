Galatasaray deplasmanda Lille\'i 4-2 yendi, rakibini yenen ilk Türk takımı oldu

GALATASARAY, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'i 4-2 mağlup ederek bu sezon organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla Lille'i mağlup eden ilk Türk takımı olurken, Devler Ligi'ndeki 5 maçlık dış saha yenilgi serisini de sonlandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fransız ekibi Lille ile karşı karşıya geldi. Pierre Mauroy Stadı'nda oynanan müsabakanın 2'nci dakikasında Yunus Akgün ile öne geçen Galatasaray'a, Lille 7'nci dakikada Soriba Diaoune ile yanıt verdi: 1-1. Ev sahibi ekip 39'uncu dakikada yine Soriba Diaoune'un golüyle 2-1'i bulurken, sarı-kırmızılılar 44'üncü dakikada Aleksey Batrakov'un kafa golüyle eşitliği sağladı. Mücadelenin ilk yarısı 2-2'lik skorla tamamlandı. İkinci yarıda da skor üretmeye devam eden Galatasaray, 52'nci dakikada Lucas Torreira ve 61'inci dakikada Victor Osimhen'in kaydettiği gollerle sahadan 4-2 galip ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 3'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini alarak haftayı 23'üncü sırada tamamladı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ 35'İNCİ GALİBİYET

Sarı-kırmızılılar, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille maçıyla birlikte 172'nci mücadelesine çıktı. Fransız ekibini deplasmanda 4-2 mağlup eden Galatasaray, turnuvada bu sezonki ilk puanlarını alırken Devler Ligi'ndeki 35'inci galibiyetine ulaştı. Galatasaray, turnuvanın modern formatı olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugüne kadar çıktığı 137 maçta 35 galibiyet, 32 beraberlik ve 70 mağlubiyet alırken; 145 gol atıp, 239 gol yedi. Eski adı olan Şampiyon Kulüpler Kupası döneminde ise 35 karşılaşmada boy gösteren sarı-kırmızılı ekip, 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı; rakip filelere 42 gol bırakıp kalesinde 53 gol gördü. Kupa 1 (Şampiyonlar Ligi + Şampiyon Kulüpler Kupası) genel toplamında ise 172 maçta 47 galibiyet, 40 beraberlik ve 85 mağlubiyet alan Galatasaray, attığı 187 gole karşılık kalesinde 292 gol gördü.

LILLE'İ DEVİREN İLK TÜRK TAKIMI OLDU

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk olduğu Lille ile Avrupa kupaları tarihindeki ilk resmi müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Rakibini sahasında 4-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla Lille'i yenen ilk Türk takımı unvanını da elde etti. Fransız temsilcisi, Galatasaray maçına kadar Avrupa kupalarında Türk ekiplerinden Fenerbahçe ve Trabzonspor ile toplamda 6 kez karşı karşıya gelmişti. Söz konusu 6 mücadelede 2 galibiyet ve 4 beraberlik alan Lille, yenilgi yüzü görmemiş; rakip filelere 7 gol bırakıp kalesinde 5 gol görmüştü. Galatasaray, elde ettiği 4-2'lik zaferle hem rakibiyle oynadığı ilk maçı kazandı hem de Lille'in Türk takımlarına karşı olan namağlup serisine son verdi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa'da daha önce Fransız temsilcilerinden Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile de mücadele etmişti. Lille zaferiyle birlikte Fransız ekiplerine karşı 23'üncü maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip; bu kulvardaki 8'inci galibiyetine ulaştı. Fransız takımlarına karşı genel karnesini 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet olarak güncelleyen Galatasaray, attığı gol sayısını 27'ye çıkarırken kalesinde ise 39 gol gördü.

5 MAÇLIK DIŞ SAHA KABUSU FRANSA'DA BİTTİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi dış saha müsabakalarındaki galibiyet hasretine Fransa'da son verdi. Deplasmandaki son galibiyetini 5 Kasım 2025 tarihinde Hollanda ekibi Ajax karşısında 3-0'lık skorla elde eden sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından çıktığı 5 dış saha karşılaşmasından da puan çıkaramamıştı. Söz konusu süreçte Monaco'ya 1-0, Manchester City'ye 2-0, Juventus'a 3-2, Liverpool'a 4-0 ve 2026-2027 sezonunun lig aşamasının ilk haftasında Sporting'e 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, Lille deplasmanında sahadan 4-2'lik galibiyetle ayrılarak 5 maçlık dış saha yenilgi serisini noktalamış oldu.

25 YIL SONRA FRANSA'DA KAZANDI

Galatasaray, Fransa'daki galibiyet hasretine Lille deplasmanında noktayı koydu. Ülkedeki son galibiyetini 26 Eylül 2001 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nde Nantes'ı 1-0 mağlup ederek elde eden sarı-kırmızılılar, bu müsabakanın ardından Fransız temsilcilerine konuk olduğu 6 dış saha karşılaşmasında 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşamıştı. Fransa'daki son randevusunda geçtiğimiz sezon Monaco'ya 1-0 yenilen sarı-kırmızılı ekip, Lille'i 4-2 mağlup ederek 25 yıl sonra Fransa topraklarında galibiyet sevinci yaşadı.

ALEKSEY BATRAKOV DEVLER LİGİ'Nİ BOŞ GEÇMİYOR

Galatasaray'ın Rus orta sahası Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki formda grafiğiyle dikkat çekiyor. 21 yaşındaki orta saha, Devler Ligi'nde üst üste çıktığı iki kritik müsabakada da skora katkı vererek sarı-kırmızılıların hücum hattındaki en etkili silahlarından biri oldu. 2'nci haftada RAMS Park'ta oynanan Barcelona karşılaşmasında fileleri havalandıran Batrakov, skorer kimliğini Fransa'da da sürdürdü. Lille deplasmanındaki 4-2'lik zaferde de sahneye çıkan Rus oyuncu, üst üste iki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde gol sevinci yaşayarak Avrupa arenasındaki serisini devam ettirdi.

VICTOR OSIMHEN SİFTAHI YAPTI

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk gol sevincini Fransa deplasmanında yaşadı. Devler Ligi'nde bu sezon sarı-kırmızılı formayla ikinci müsabakasına çıkan Osimhen; Kasımpaşa, Barcelona ve Gençlerbirliği karşılaşmalarının ardından Lille filelerini havalandırarak 3 maçlık suskunluğuna son verdi. 27 yaşındaki santrfor, Şampiyonlar Ligi'ndeki son golünü ise 25 Şubat 2026 tarihinde Juventus ile oynanan ve sarı-kırmızılı ekibin 3-2 kazandığı son 16 play-off turu müsabakasında kaydetmişti.

YUNUS AKGÜN'DEN 65'İNCİ SANİYEDE TARİHİ GOL

Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, Lille deplasmanında attığı golle sarı-kırmızılı kulübün UEFA Şampiyonlar Ligi tarihine geçti. Müsabakanın henüz 1'inci dakika 5'inci saniyesinde fileleri havalandıran 26 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi tarihindeki en erken golünü kaydederek rekor kırdı. Sarı-kırmızılı kulüpte bu alandaki önceki rekor Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'e aitti. Osimhen, 22 Ekim 2025 tarihinde İstanbul'da oynanan Bodo/Glimt karşılaşmasının 3'üncü dakikasında ağları sarsarak takımını öne geçirmişti. Yunus Akgün, 1 dakika 5 saniyede attığı golle Osimhen'in rekorunu geride bıraktı.