Sağ bek transferinde mutlu son! Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattı - Son Dakika
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Sağ bek transferinde mutlu son! Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattı

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Galatasaray, Kopenhag'dan Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama, " "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi. Kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek olan genç futbolcu, 4 yıllık sözleşmeye imza atacak. Jelert için Galatasaray'ın kasasından bonuslar dahil 11 milyon euro çıkacak.

25.07.2024 17:09
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Galatasaray, uzun süredir çaba sarf ettiği sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı! Sarı-kırmızılılar, Kopenhag'tan Danimarkalı sağ bek Elias Jelert'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Elias Jelert Kristensen'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü F.C. København ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

BONSERVİSİNE ÖDENECEK RAKAM

Galatasaray,21 yaşındaki futbolcu için kulübü Kopenhag'a 9 milyon euro ve 2 milyon euro bonus olmak üzere toplamda 11 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Genç yıldızın ise sarı-kırmızılılar ile 4 yıllık sözleşme imzalayacağı ve 1 milyon euronun altında yıllık maaş alacağı gelen haberler arasında.

ELIAS JELERT KİMDİR?

Futbol kariyerine Kopenhag'ın altyapısında başlayan Elis Jelert, 2022'de A takıma yükseldi. Kopenhag'da altyapı dahil 138 maça çıkan 21 yaşındaki sağ bek, 3 gol ve 13 asist kaydetti. Jelert, Danimarka Milli Takımı'nda 3 maçta forma giydi.

Sağ bek transferinde mutlu son! Galatasaray, Elias Jelert\'i kadrosuna kattı

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Son Dakika Spor Sağ bek transferinde mutlu son! Galatasaray, Elias Jelert'i kadrosuna kattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Alpi: Ciğer yok bu herifte bitmeyen bir enerjisi vardı bizim maçta .umarım çok faydalı olur.Hoşgeldin Türkiye’nin en büyüğüne 30 6 Yanıtla
  • Yunus Uslu: Genç olması güzel ama biraz daha ucuz olabilirdi 14 2 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu: İyi transfer yaptık ama eğer Dubois bedava gidecekse kalsın daha iyi. Hem köhn hem Jelert'i yedekler. 9 3 Yanıtla
  • Ankara null: yaramaz ucuz etin yagnisi hesabi gelecek sene tekrar sag bek arariz 2 7 Yanıtla
    Ayhan Sevilir: Frank ribery' i hatırlar mısın? hiç parasına gelip 3 kuruş ödemesi yapılmadı ve Marsilya ya yaptırmıştık. sonra Leverkusen de oynarken Almanya da yılın futbolcusu ve dünya kupasında en değerli futbolcu ödülünü almıştı. bizde en iyi oynayanlar ucuza gelenler olmuştu ama kıymetleri bilinmesi. neden iyi oynasalarda pahalı olan ineğe bile en yeşil ve taze otlar verilir 2 0

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