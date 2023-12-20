Galatasaray, Fatih Karagümrük\'ü 1-0 mağlup etti

STAT: Rams Park

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

GALATASARAY: Günay Güvenç - Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira (Dk. 82 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk. 71 Ndombele), Ziyech (Dk. 71 Tete), Mertens (Dk. 61 Bakambu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Zaha), Icardi

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin - Veseli (Dk. 88 Nazım Sangare), Biraschi, Dresevic, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 88 Lawrence), Mendes, Eysseric (Dk. 65 Paoletti), Rohden, Can Keleş (Dk. 77 Serdar Dursun), Lasagna

GOL: Dk. 41 Kerem Aktürkoğlu

SARI KARTLAR: Ziyech, Torreira, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - Rohden, Mendes, Paoletti (Fatih Karagümrük)

Galatasaray, Süper Lig'in 17'nci haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 41'inci dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray, ligdeki 14'üncü galibiyetini elde ederken, Fatih Karagümrük ise 7'nci mağlubiyetini aldı.

13'üncü dakikada Galatasaray ceza sahası dışı sağ çaprazından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Ziyech'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Emre Bilgin sektirdi. Seken topu Fatih Karagümrük savunması uzaklaştırdı.

15'inci dakikada Karagümrük etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Can Keleş, topla ilerleyerek ceza sahası içi sol çaprazına doğru hareketlendi. Bu oyuncunun yerden sert şutunda kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.

35'inci dakikada Lasagna kafayla topu Rohden'e indirdi. Bu oyuncunun topu kontrolü sonrası ceza sahası yayının solundan sert şutunda top direğin yanından dışarıya çıktı.

41'inci dakikada Galatasaray öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Torreira, orta alanın biraz önünde boşta olan Kerem Demirbay'ı gördü. Kerem Demirbay'ın uzak mesafeden sert şutunda kaleci Emre Bilgin topu sektirdi. Dönen topu takip eden Kerem Aktürkoğlu yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

42'nci dakikada Fatih Karagümrük Mendes ile etkili geldi. Mendes, Rohden'in pasıyla ceza sahası içerisine hareketlendi. Ceza sahası içerisinde Mendes, topla buluştuktan sonraki yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç topa uzandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

53'üncü dakikada Fatih Karagümrük atağında sol kanattan çizgiye inen Levent Mercan'ın ortasına kaleci Günay Güvenç, havada parmaklarıyla dokunmak istedi. Seken top karambolde Barış Alper Yılmaz'ın önüne düştü. Barış topu uzaklaştırmak isterken Fatih Karagümrük'te Mendes yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, VAR ile konuştu ve pozisyonda penaltının olmadığına karar verdi.

64'üncü dakikada Galatasaray Bakambu ile etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Ziyech'in altıpas üzerine yerden çevirdiği topa Bakambu bekletmeden gelişine vurdu fakat top yandan dışarıya gitti.

74'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Boey'in yerden içeri çevirdiği topa savunma müdahale etti. Savunmanın müdahalesi sonrası ceza sahası içerisinde topu önünde bulan Kerem Aktürkoğlu'nun bekletmeden şutunda top Fatih Karagümrük savunmasında Rohden'e çarptı ve kornere gitti.

76'ncı dakikada Fatih Karagümrük'te ceza sahası dışı sağ çaprazında Lasagna topu Paoletti'ye aktardı. Yayda topla buluşan Paoletti, ceza sahası içi sol çapraza koşan Can Keleş'i gördü. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda topu Günay Güvenç kurtardı.

83'üncü dakikada Galatasaray'da ceza sahası dışında topla buluşan Ndombele, ceza sahası içi sağ çaprazına hareketlenen Boey'i gördü. Boey'in içeri çevirmek istediği topa kaleci Emre Bilgin yerde elleriyle müdahale etti.

90'ıncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Mendes, içeriye ortasını açtı. Ön direğe gelen topa iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç topu kornere çeldi.

90+1'inci dakikada sağ kanattan Paoletti'nin kullandığı köşe vuruşta ön direkte Lasagna, kafayla topu arka direğe gönderdi. Arka direğe gelen topa Serder Dursun dokundu ve top ağlarla buluştu. Kontrolün ardından Serdar Dursun'un ofsaytta olması nedeniyle ağlara giden top gol direği kazanmadı.

Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.