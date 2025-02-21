Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Geniş Video İzle

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı olarak yayınlanacak. Dev maçta İngilizce dil seçeneği ile olmasının yanı sıra 100 kişilik ekiple gelişmiş prodüksiyon teknikleri kullanılacak.

21.02.2025 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

5 KITA VE 100'DEN FAZLA ÜLKEDE CANLI İZLENEBİLECEK

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek.

100 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALACAK

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam'in de kullanılacağı Beşiktaş- Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak ve 27 stadyum kamerası, 1 drone kamerası ile 2 motosiklet kamerası kullanılacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 100\'den fazla ülkede canlı yayınlanacak
Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Etkinlikler, Galatasaray, Fenerbahçe, Futbol, Dünya, Medya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • 6490203:
    iyi mi kötü mü bilemedim gerçi bütün dünya fenerin ağlamasını bilir zaten şimdi gs nin geçirişini izleyecekler 17 17 Yanıtla
  • Engin Engo:
    güzel. macun un oyunu elinde patlayacak. para ile hakem katliam yaparsa hakemliği biter. gs de caferin hakkında bir açıklama yapar. onunda sonu kötü olur. güzel olmuş bu iş 16 13 Yanıtla
  • vyqQoc-vejnak-sopja5:
    HER 1 KİŞİ BİR KANAL :))) YERSEN KİM NE YAPSIN G5 İle 10 YILDIR ŞAMPİYON OLAMAYAN FB NİN MAÇINI. ÇOĞU İNSAN TANIMIYOR BİLE. HAYATLARI DÜMEN 7 13 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Tirt derbiyi basta azerbaycan zanzibar yesil burun adalari angola togo fiji olmak uzere tiyatrodan bir haber 3.dunya ulkeleri yayinlayacaklarmis:) 6 12 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    gelin sizi bekliyoruz sarı civcivler,başkanınızıda getirin bakayım bu defa artistlika yapabilecek mi ? 4 4 Yanıtla
  • Şevket Yıldırım:
    6s dünyaya rezil olacak deseneeee 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İkinci gol geldi Canlı anlatım! İkinci gol geldi
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:50:13. #1.12#
SON DAKİKA: Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.