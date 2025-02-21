Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 100\'den fazla ülkede canlı yayınlanacak

Spor

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe derbisi 5 kıtada 100'den fazla ülkede canlı yayınlanacak.

5 KITA VE 100'DEN FAZLA ÜLKEDE CANLI İZLENEBİLECEK

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak mücadelede Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu dev derbi dünya çapında 5 kıtada canlı olarak yayınlanacak. Derbide ayrıca Digiturk'ün her hafta 4 maç için sunduğu İngilizce dil seçeneği de olacak ve müsabaka dünya çapında 100'den fazla ülkede canlı verilecek.

100 KİŞİLİK EKİP GÖREV ALACAK

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un, özel olarak yurt dışından getirdiği spider cam'in de kullanılacağı Beşiktaş- Trabzonspor maçında 100 kişilik prodüksiyon ekibi görev alacak ve 27 stadyum kamerası, 1 drone kamerası ile 2 motosiklet kamerası kullanılacak.