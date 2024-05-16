Galatasaray-Fenerbahçe Derbisinde Hakem Arda Kardeşler Görev Yapacak

Spor

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler belli oldu. Buna göre Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 37. hafta heyecanı yarın, 18 Mayıs Cumartesi ve 19 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Söz konusu müsabakaları yönetecek hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan ve şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Süper Lig'de 37. haftanın programı ve görev yapacak hakemler şöyle:

Yarın

17.00 İstanbulspor - Sivasspor: Ömer Faruk Turtay

20.00 Antalyaspor - Adana Demirspor: Turgut Doman

18 Mayıs Cumartesi

19.00 Beşiktaş - Hatayspor: Cihan Aydın

19.00 MKE Ankaragücü - Pendikspor: Volkan Bayarslan

19.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa: Burak Pakkan

19.00 Samsunspor - Corendon Alanyaspor: Mert Güzenge

19.00 Gaziantep FK - Fatih Karagümrük: Zorbay Küçük

19.00 RAMS Başakşehir - Trabzonspor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Kayserispor - Konyaspor: Halil Umut Meler

19 Mayıs Pazar

19.00 Galatasaray - Fenerbahçe: Arda Kardeşler - İSTANBUL