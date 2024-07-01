Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti - Son Dakika
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Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti

Michy Batshuayi resmen Galatasaray\'da! İşte maliyeti

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Belçikalı golcüye 3 taksitte 3 milyon euro imza parası verecek olan sarı-kırmızılılar, yıllık 3 milyon euro da maaş ödeyecek. Öte yandan Cimbom'un bu transferi saat 19.05'te açıklaması dikkat çekti.

01.07.2024 19:04
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Yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam eden Galatasaray, ilk transferini ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak yaptı.

BUGÜN İSTANBUL'A GELDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Türkiye'ye Beşiktaş forması altında adım atan ve daha sonra Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi'yi transfer etti. Batshuayi, bugün saat 12.00 sularında resmi sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi.

Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti

19.05'TE KAP'A BİLDİRİLDİ

Galatasaray, Batshuayi transferini saat 19.05'te KAP'a bildirdi. Yapılan açıklamayla birlikte tecrübeli golcünün maliyeti de belli oldu. Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklama şu şekilde;

Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti

49 GOLE KATKI SAĞLADI

Son iki sezondur Fenerbahçe'nin başarısı için ter döken 30 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli forma ile çıktığı 75 maçta 44 gol atarken 5 de asist yaptı.

TARİHE GEÇTİ

Süper Lig kariyerine Beşiktaş ile başlayan yıldız futbolcu, ardından Fenerbahçe'ye bonservisi ile transfer oldu. Kadıköy ekibinde iki sezon geçiren Batshuayi, Cimbom'a transferinin gerçekleşmesiyle ; Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da forma giyen ilk yabancı futbolcu oldu.

Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti

DAHA ÖNCE 3 TAKIMDA DA FORMA GİYEN YABANCI YOK

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarının giyen futbolcular şöyle;

Refik Osman Top

Ali Soydan

Saffet Sancaklı

Sergen Yalçın

Ahmet Yıldırım

Emre Aşık

Mehmet Yozgatlı

Burak Yılmaz

Caner Erkin

Mehmet Topal

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Son Dakika Spor Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Emin Erol: güzel yedek olur yedek oyuncuya 6 milyon euro çok iki maç oynar 5 maç oynamaz Galatasaray kazığı yedi 28 44 Yanıtla
    Göksel Tuygun: menev bonservis ödemişti 14 6
  • kuzeyli baba: zaten bi işe yaramıyordu ağar hantal forvet gs ye geçmiş olsun 18 36 Yanıtla
    Türkiye M: En cahil yorum. Ağır forvet dedin yorumunun bi önemi kalmadı 19 5 Emre Akcay: Batşuai gol atınca ağlıyan taraftarlarınız vardı neoldu 7 1
  • Yusuf YENILMEZ: Bir FB'li olarak bu transferi normal karşılıyorum. Hiçbir futbolcu bir takımın tapulu malı değildir. Batshuayi BJK'den FB gelince yeterince süre almamasına rağmen BJK'deki performansından daha iyi idi. Bakalım GS'de ne yapacak ? Böylece hem kulüpleri hem de futbolcuları daha iyi değerlendirebiliriz. Bu tür transferlere ülke futbolunun alışması lazım. Keşki aynı şey antrenörler için de olsa. Bunu başaran tek antrenör Mustafa Denizli oldu. Çalıştırdığı FB, GS ve BJK'de şampiyonluklar yaşadı, marka olmak böyle birşey işte. 30 1 Yanıtla
    Kadir yılmaz: şöyle kaliteli aklı başında yorum yapan üç beş kişi var şurda onlardan birisin kardeş bir gs li olarak bende seni tbrk ederim. 3 0
  • Alpi: Fener ağlama butonu … 14 16 Yanıtla
  • Ankara null: etmez 11 9 Yanıtla
  • ferhat eser: Beşiktaş özentisi gese 5 11 Yanıtla
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